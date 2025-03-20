"Наступ" на Бєлгородську область: ЗСУ знищили командний пункт 20-ї армії РФ у Демидівці

Командний пункт одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії відповідав за атаки на позиції ЗСУ в Сумській області. Тепер росіянам буде значно складніше вести бойові дії.

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Повітряні сили Збройних сил України (ЗС ЗСУ) вразили командний пункт одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 20 березня.

Точного удару ЗС ЗСУ завдали ще 18 березня в районі Демидівки Бєлгородської області Росії. У результаті ураження командний пункт повністю знищено. Цей об'єкт ворог використовував для планування та проведення бойових дій проти ЗСУ на території Сумської області.

Обстановка в бєлгородському прикордонні напружена

"Його ліквідація істотно знижує спроможність підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою", — зауважили в Генштабі.

"Наступ" ЗСУ на Бєлгородську область

Примітно, що 18 березня російські пропагандисти поширювали відомості про нібито початок наступу Сил оборони України на Бєлгородську область. Російський військкор Семен Пегов, автор Telegram-каналу WarGonzo, зазначав, що обстановка в бєлгородському прикордонні напружена і ЗСУ нібито пробиваються в напрямку Демидівки.

Накати, за його словами, підтримуються вогнем артилерії і роботою дронів-камікадзе. Російські війська чинять серйозний вогневий вплив. Помічено також бойову активність у районі села Полісся.

Нагадаємо, Міноборони РФ нещодавно коментувало атаки ЗСУ на Бєлгородську область. За 18 березня, за даними відомства, було п'ять атак силами до 200 осіб і 29 одиниць військової техніки.

РосЗМІ також повідомляли, що "наступ" ЗСУ нібито прикривав літак F-16 із Сумської області, кидаючи американські бомби GBU-39.