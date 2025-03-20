"Наступление" на Белгородскую область: ВСУ уничтожили командный пункт 20-й армии РФ в Демидовке

Командный пункт одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии отвечал за атаки на позиции ВСУ в Сумской области. Теперь россиянам будет значительно сложнее вести боевые действия.

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Воздушные силы Вооруженных cил Украины (ВС ВСУ) поразили командный пункт одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 20 марта.

Точный удар ВС ВСУ нанесли еще 18 марта в районе Демидовки Белгородской области России. В результате поражения командный пункт полностью уничтожен. Данный объект враг использовал для планирования и проведения боевых действий против ВСУ на территории Сумской области.

Обстановка в белгородском приграничье напряженная

"Его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя", — заметили в Генштабе.

"Наступление" ВСУ на Белгородскую область

Примечательно, что 18 марта российские пропагандисты распространяли сведения о якобы начале наступления Сил обороны Украины на Белгородскую область. Российский военкор Семен Пегов, автор Telegram-канала WarGonzo отмечал, что обстановка в белгородском приграничье напряженная и ВСУ якобы пробиваются в направлении Демидовки.

Накаты, по его словам, поддерживаются огнем артиллерии и работой дронов-камикадзе. Российские войска оказывают серьезное огневое воздействие. Замечена также боевая активность в районе деревни Полесье.

Напомним, Минобороны РФ недавно комментировало атаки ВСУ на Белгородскую область. За 18 марта, по данным ведомства, было пять атак силами до 200 человек и 29 единиц военной техники.

РосСМИ также сообщали, что "наступление" ВСУ якобы прикрывал самолет F-16 из Сумской области, бросая американские бомбы GBU-39.