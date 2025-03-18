Для "создания негативного фона": в РФ рассказали о целях "вклинивания" ВСУ на Белгородщину

В ведомстве отчитались об отражении всех атак Вооруженных сил Украины и отметили, что пересечения границы не произошло.

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Вооруженные силы Украины 18 марта в 5:50 предприняли попытку "вклинивания" на территорию Белгордской области для создания негативного фона вокруг запланированных переговоров президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Как утверждает российское ведомство, попытка прорыва украинскими войсками была осуществлена в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В течение дня ВСУ осуществили пять атак, где было задействовано до 200 человек и 29 единиц военной техники.

В Минобороны отчитались, что все атаки были отбиты. Пересечения государственной границы не произошло. Также указано, что российские военные нанесли авиационные и ракетные удары по "раскрытым местам скопления личного состава" резервов ВСУ в 8-10-километровой зоне в Сумской области.

Наступление ВСУ на Белгородскую область: что известно

О наступлении ВСУ на Белгородскую область утром 18 марта сообщили несколько российских Telegram-каналов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что ВСУ обстреливают приграничный Краснояружский район, были ранены три человека.

По информации руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, эти заявления о "наступлении" ВСУ на Белгородскую область — часть информационной войны России. Он пояснил, что бои в приграничье продолжаются постоянно в течение широкомасштабной войны из-за активности вражеских ДРГ со стороны Белгородской области.

Впоследствии боец Сил обороны рассказал, что ВСУ при уничтожении российских диверсантов вытеснили их аж на территорию Белгородской области. Поэтому в РФ заявляли о прорыве границы, но украинские защитники это отрицали.

Что происходило в Сумской области

Нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что россияне зашли вглубь Сумщины. По ее мнению, российские войска пытаются сейчас захватить ту территорию обороны, которой не руководит командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий.

В ГПСУ рассказали, что россияне заходят на территорию области небольшими группами. В ОТГ "Север" добавили, что ДРГ пытаются проверить украинскую оборону. В Генштабе ВСУ заверили, что Сумская область полностью остается под контролем украинского командования.

Телефонный разговор Трампа и Путина

Отметим, что 18 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина и длился более полутора часов. Оба лидера обсудили завершение войны в Украине. Тогда российский лидер поддержал предложение президента США о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам и объявил об обмене пленными между российской и украинской сторонами по формуле 175 на 175.

Позже Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Путиным "хорошим и продуктивным". Тогда США предложили России полное прекращение огня, однако Кремль отверг перемирие.