России нужна война: в Кремле отвергли перемирие во время переговоров с Трампом, — СМИ
Журналисты со ссылкой на источник в ОП отмечают, что США предложили России полное прекращение огня, однако в Кремле на это не согласились.
Россия во время телефонных переговоров президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина отвергла перемирие. Таким образом в Офисе главы украинского государства отреагировали на переговоры лидеров двух государств 18 марта, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
"Пока что мы ждем деталей от американской стороны, но просто сейчас у нас в стране "Шахэды" и ракетная опасность, то пока договоренности не работают", — заявили собеседники издания.
Источники также отметили, что предложение о тишине в небе и на море изначально исходило от Украины. США предложили Кремлю полное прекращение огня, однако россияне предложение отвергли, "то есть им нужна война".
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По информации Офиса президента, сейчас идет работа над следующими шагами для достижения мира в Украине.
"Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно", — пишет издание со ссылкой на Офис.
Телефонный разговор Трампа и Путина: что известно
Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина и длился более полутора часов. Оба лидера обсудили завершение войны в Украине. В ходе переговоров российский лидер поддержал предложение президента США о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам и объявил об обмене пленными между российской и украинской сторонами по формуле 175 на 175. Также представители государств договорились начать переговоры для проработки инициативы по безопасности судоходства в Черном море.
Позже Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Путиным "хорошим и продуктивным". Он заявил, что процесс переговоров по прекращению войны в Украине сейчас находится "в полной силе".
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