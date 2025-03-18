России нужна война: в Кремле отвергли перемирие во время переговоров с Трампом, — СМИ

Журналисты со ссылкой на источник в ОП отмечают, что США предложили России полное прекращение огня, однако в Кремле на это не согласились.

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Россия во время телефонных переговоров президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина отвергла перемирие. Таким образом в Офисе главы украинского государства отреагировали на переговоры лидеров двух государств 18 марта, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

"Пока что мы ждем деталей от американской стороны, но просто сейчас у нас в стране "Шахэды" и ракетная опасность, то пока договоренности не работают", — заявили собеседники издания.

Источники также отметили, что предложение о тишине в небе и на море изначально исходило от Украины. США предложили Кремлю полное прекращение огня, однако россияне предложение отвергли, "то есть им нужна война".

По информации Офиса президента, сейчас идет работа над следующими шагами для достижения мира в Украине.

"Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно", — пишет издание со ссылкой на Офис.

Телефонный разговор Трампа и Путина: что известно

Напомним, 18 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина и длился более полутора часов. Оба лидера обсудили завершение войны в Украине. В ходе переговоров российский лидер поддержал предложение президента США о 30-дневном отказе от ударов по энергообъектам и объявил об обмене пленными между российской и украинской сторонами по формуле 175 на 175. Также представители государств договорились начать переговоры для проработки инициативы по безопасности судоходства в Черном море.

Позже Дональд Трамп назвал разговор с Владимиром Путиным "хорошим и продуктивным". Он заявил, что процесс переговоров по прекращению войны в Украине сейчас находится "в полной силе".