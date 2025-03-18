Росії потрібна війна: в Кремлі відкинули перемир'я під час переговорів з Трампом, — ЗМІ

Журналісти з посиланням на джерело в ОП зазначають, що США запропонували Росії повне припинення вогню, однак в Кремлі на це не погодились.

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Росія під час телефонних переговорів президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Російської Федерації Володимира Путіна відкинула перемир'я. Таким чином в Офісі глави української держави відреагували на перемовини лідерів двох держав 18 березня, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

"Поки що ми чекаємо деталей від американської сторони, але просто зараз у нас у країні "Шахеди" і ракетна небезпека, то поки домовленості не працюють", — заявили співрозмовники видання.

Джерела також відмітили, що пропозиція про тишу в небі й на морі спочатку виходила від України. США запропонували Кремлю повне припинення вогню, однак росіяни пропозицію відкинули, "тобто їм потрібна війна".

За інформацією Офісу президента, нині йде робота над наступними кроками для досягнення миру в Україні.

"Ми зараз на рівні команд з'ясовуємо деталі та готові робити наступні кроки разом із партнерами, але це має бути саме разом із партнерами, тому що тільки так це може бути ефективно", — пише видання з посиланням на Офіс.

Телефонна розмова Трампа та Путіна: що відомо

Нагадаємо, 18 березня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна й тривала понад півтори години. Обидва лідери обговорили завершення війни в Україні. В ході перемовин російський лідер підтримав пропозицію президента США про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах та оголосив про обмін полоненими між російською та українською сторонами за формулою 175 на 175. Також представники держав домовилися почати переговори для опрацювання ініціативи щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

Пізніше Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Путіним "хорошою і продуктивною". Він заявив, що процес переговорів щодо припинення війни в Україні зараз перебуває "у повній силі".