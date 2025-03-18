Для "створення негативного фону": в РФ розповіли про цілі "вклинення" ЗСУ на Бєлгородщину

У відомстві відзвітували про відбиття всіх атак Збройних сил України й зазначили, що перетину кордону не відбулось.

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Збройні сили України 18 березня о 5:50 зробили спробу "вклинення" на територію Бєлгордської області для створення негативного фону навколо запланованих переговорів президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Російської Федерації Володимира Путіна. Про це заявили в Міністерстві оборони Росії.

Як стверджує російське відомство, спробу прориву українськими військами було здійснено у напрямку населених пунктів Демидівка та Прилісся. Протягом дня ЗСУ здійснили п'ять атак, де було задіяно до 200 осіб та 29 одиниць військової техніки.

В Міноборони відзвітували, що всі атаки були відбиті. Перетину державного кордону не відбулось. Також зазначено, що російські військові завдали авіаційних та ракетних ударів по "розкритих місцях скупчення особового складу" резервів ЗСУ у 8–10-кілометровій зоні в Сумській області.

Наступ ЗСУ на Бєлгородську область: що відомо

Про наступ ЗСУ на Бєлгородську область зранку 18 березня повідомили кілька російських Telegram-каналів. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков розповідав, що ЗСУ обстрілюють прикордонний Краснояружський район, були поранені три особи.

За інформацією керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, ці заяви про "наступ" ЗСУ на Бєлгородську область – частина інформаційної війни Росії. Він пояснив, що бої в прикордонні тривають постійно протягом широкомасштабної війни через активність ворожих ДРГ з боку Бєлгородської області.

Згодом боєць Сил оборони розповів, що ЗСУ при знищенні російських диверсантів витіснили їх аж на територію Бєлгородської області. Тому у РФ заявляли про прорив кордону, але українські захисники це заперечували.

Що відбувалось в Сумській області

Нардепка Мар'яна Безугла повідомила, що росіяни зайшли вглиб Сумщини. На її думку, російські війська намагаються зараз захопити ту територію оборони, якою не керує командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

В ДПСУ розповіли, що росіяни заходять на територію області невеликими групами. В ОТУ "Північ" додали, що ДРГ намагаються перевірити українську оборону. В Генштабі ЗСУ запевнили, що Сумська область повністю лишається під контролем українського командування.

Телефонна розмова Трампа та Путіна

Зазначимо, що 18 березня відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна й тривала понад півтори години. Обидва лідери обговорили завершення війни в Україні. Тоді російський лідер підтримав пропозицію президента США про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах та оголосив про обмін полоненими між російською та українською сторонами за формулою 175 на 175.

Пізніше Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Путіним "хорошою і продуктивною". Тоді США запропонували Росії повне припинення вогню, однак Кремль відкинув перемир'я.