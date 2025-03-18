Російська ДРГ намагалася зайти з Бєлгородщини, але ЗСУ самі зайшли на територію РФ, — боєць

Російські військкори повідомляють, що ЗСУ заїхали колоною танків, перед якими проїхала розміновувальна техніка і поприбирала "зуби дракона".

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На українсько-російському кордоні з Бєлгородською областю сталася незвична ситуація. ЗСУ, знищуючи російських диверсантів, витіснили їх аж на територію Бєлгородської області. В РФ заявили про прорив кордону, але українські захисники це заперечують. Що насправді сталося, розповів у своєму телеграм-каналі "Бахмутський Демон" боєць Сил оборони.

"Російська ДРГ зі боку Бєлгорода намагалася зайти. У відповідь отримали п**ди і наші зайшли на територію Бєлгородщини, але про прорив кордону РФ поки не йдеться, там все не так як подають російські військкори", — написав "Бахмутський Демон".

Між тим російські війскьккори повідомляють про бої на території Бєлгородської області.

"Бронегрупа противника атакує, намагається прорватися до Демидівки (близько 1,5 км від кордону)", — написав російський військкор Юрій Котенок.

Раніше він повідомив, що йому надійшла інформація, що Сили оборони накопичують сили в районі населених пунктів Харків та Золочів.

В Z-телеграм-каналі "Операция Z: Военкоры Русской весны" повідомляють, про колону танків ЗСУ, яка зайшла на територію Бєлгородської області.

"Танки ворога намагаються прорватися до бєлгородської Демидівки, йде бій на кордоні. Спочатку противник із Сумської області пустив 2 ІМР для пророблення проходу в мінних полях та лінії "зубів дракона" і зміг це частково зробити. Після знищення нашими військами машин розгородження ЗСУ направили танкову групу у напрямку прикордонної Демидівки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 березня депутатка Мар'яна Безугла заявила, що ЗС РФ зайшли вглиб території Сумської області.

Також 18 березня повідомлялося, що ЗСУ витіснили росіян з Фиголівки на Харківщині, ті пробують відновити втрачені позиції.