"Намагаються зараз "гребти" усе": Безугла заявила, що ЗС РФ зайшли вглиб Сумської області

На думку депутатки, ЗС РФ намагаються зараз захопити ту територію оборони, якою не керує командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

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Російські окупанти зайшли в глиб території Сумської області. Про це в своєму "Фейсбуку" повідомила депутатка Верховної ради Мар'яна Безугла.

"На Сумщині російські війська вже зайшли десь настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині. Так, росіяни вже в Сумській області. Можуть бути негативні новини із Запорізької області", — написала вона.

На її думку, ЗС РФ намагаються зараз захопити ту територію оборони, якою не керує командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

"Якщо коротко, росіяни намагаються зараз "гребти" усе, що не є смугою фронту під командуванням Драпатого, який вимушено, зважаючи на інші підходи до управління та організації бою, опинився в опозиції до головкома, зміг реорганізувати оборону та, нарешті, дати системну відсіч москалям у Донецькій і Харківській областях", — написала депутатка.

В подіях на Сумщині депутатка традиційно звинуватила головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, що військові ЗСУ відступали з боями в Курській області, перебуваючи під масованими атаками FPV-дронів ЗС РФ. Ворожі БпЛА невпинно стежили за дорогою, яка прямує з Суджі в Суми, і влучали в техніку, яка везла людей чи боєприпаси.

17 березня Безугла заявила, що відступ українських військ з Курщини не був запланований і військовослужбовці не отримують наказів про вихід.