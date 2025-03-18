"Намагаються зараз "гребти" усе": Безугла заявила, що ЗС РФ зайшли вглиб Сумської області
На думку депутатки, ЗС РФ намагаються зараз захопити ту територію оборони, якою не керує командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.
Російські окупанти зайшли в глиб території Сумської області. Про це в своєму "Фейсбуку" повідомила депутатка Верховної ради Мар'яна Безугла.
"На Сумщині російські війська вже зайшли десь настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині. Так, росіяни вже в Сумській області. Можуть бути негативні новини із Запорізької області", — написала вона.
На її думку, ЗС РФ намагаються зараз захопити ту територію оборони, якою не керує командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.
"Якщо коротко, росіяни намагаються зараз "гребти" усе, що не є смугою фронту під командуванням Драпатого, який вимушено, зважаючи на інші підходи до управління та організації бою, опинився в опозиції до головкома, зміг реорганізувати оборону та, нарешті, дати системну відсіч москалям у Донецькій і Харківській областях", — написала депутатка.
В подіях на Сумщині депутатка традиційно звинуватила головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Нагадаємо, що військові ЗСУ відступали з боями в Курській області, перебуваючи під масованими атаками FPV-дронів ЗС РФ. Ворожі БпЛА невпинно стежили за дорогою, яка прямує з Суджі в Суми, і влучали в техніку, яка везла людей чи боєприпаси.
17 березня Безугла заявила, що відступ українських військ з Курщини не був запланований і військовослужбовці не отримують наказів про вихід.