"Кожен виходить, як може": Безугла заявила про незапланований відступ ЗСУ з Курської області

Нардепка Мар'яна Безугла стверджує, що українські підрозділи відступають на Курщині без наказів. Міністр оборони Рустем Умєров говорив про планову передислокацію українських військ на цій ділянці фронту.

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Народна депутатка України Мар'яна Безугла розкритикувала головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського за операцію в Курській області та заявила, що відступ українських військ не був запланований і військовослужбовці не отримують наказів про вихід. Допис парламентарка опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Народна депутатка Безугла назвала відступ ЗСУ в Курській області прорахунком командування Фото: Скриншот

"Відступ із Курщини не запланований — це черговий прорахунок. Люди не отримують жодних наказів на вихід, кожен підрозділ виходить, як може. Це варварство з боку Сирського! Операція була необхідною, а утримання позицій — важливим, особливо зараз", — написала нардепка.

До того Мар'яна Безугла розкритикувала Сирського за невдале, на її думку, планування операції та заявила, що утримання територій РФ обійшлося Силам оборони ціною українських земель. Також у дописі 11 березня вона припустила, що оскільки окупантам не вдалося захопити Покровськ на Донеччині, далі вони кинуть усі сили на Курщину та наступатимуть на Сумську область.

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні за 16 березня опублікував карту бойових дій, яка свідчить про повне виведення ЗСУ із Суджі. Аналітики групи DeepState повідомляли, що з 15 по 16 березня росіяни повернули контроль над населеними пунктами Гончарівка, Заолешенка і Рубанщина на захід від Суджі та продовжували просуватися на північ уздовж траси Н-07 Суми-Суджа.

Звіт Генштабу ЗСУ щодо операції в Курській області за 16 березня Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Fox News 16 березня спростував інформацію про повне оточення українських військ у Курській області та сказав, що ЗСУ контролюють значну територію противника та подекуди здійснюють наступальні операції. За його словами, українські підрозділи провели "планову передислокацію на вигідніші оборонні позиції" для збереження особового складу та сил.

Нагадаємо, 17 березня ЗМІ писали, що РФ під Курськом застосовує нову тактику нападів на ЗСУ. Противник влаштовує засідки на проїжджих частинах і використовує БПЛА як протитанкові міни, щоб підривати автівки.