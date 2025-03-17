"Сів на землю і став чекати": РФ застосовує нову тактику нападів на ЗСУ під Курськом, — Forbes

Росіяни також облаштовують засідки на проїжджих частинах доріг та використовують дрони як протитанкові міни для підриву автомобілів.

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Підрозділи ЗС РФ в Курській області почали застосовувати нову тактику нападів на Збройні сили України за допомогою ударних дронів. Про це пише Forbes.

"Замість того, щоб ширяти над дорогою, сподіваючись, що життєздатна ціль пролетить повз нього до того, як дрон розрядить батарею, безпілотник сів на землю біля дороги – і став чекати. Відпочиваючи, а не літаючи, безпілотник зберіг дорогоцінний заряд акумулятора", — йдеться у матеріалі.

Після того, як повз безпілотник пройшла колона української військової техніки, дрон знову піднявся у повітря.

"Безпілотник піднявся в повітря, переслідував колону і спрямувався до пікапа, кузов якого був навантажений припасами. Відео з безпілотника обірвалося, тож неясно, чи влучив він у ціль. У будь-якому випадку, він принаймні пролетів дуже близько", — зазначено у статті видання.

Оглядач Forbes Девід Акс пояснив, що подібна тактика не є новою, адже вже кілька місяців так роблять найкращі українські оператори БПЛА, оскільки сам підхід вимагає майстерності та ретельного планування операцій.

"Запустити радіокерований дрон у неправильному місці — і оператор може втратити зв'язок. Посади оптоволоконний дрон у неправильному місці — і його оптика, через яку дрон надсилає і приймає сигнали, може заплутатися", — підкреслив Акс.

Крім того, за словами аналітика Ендрю Перпетуа, росіяни також облаштовують засідки на проїжджих частинах доріг.

"(ЗС РФ, — ред.) влаштовують пастки, висаджуючи дрони на дорогах і підриваючи їх під проїжджаючими повз автомобілями, що працюють як протитанкові міни — ймовірно, використовуючи заряди, спрямовані вгору", — наголосив Перпетуа.

Нагадаємо, 16 березня Рустем Умєров заявив, що жоден підрозділ ЗСУ в Курській області не перебуває в оточенні, а повідомлення про це є неправдивими.

Фокус також писав про те, що в Курській області помітили турецький БТР, про поставки якого ЗСУ не повідомлялося.