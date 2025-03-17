"Сел на землю и стал ждать": РФ применяет новую тактику нападений на ВСУ под Курском, — Forbes

Россияне также обустраивают засады на проезжих частях дорог и используют дроны как противотанковые мины для подрыва автомобилей.

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Подразделения ВС РФ в Курской области начали применять новую тактику нападений на Вооруженные силы Украины с помощью ударных дронов. Об этом пишет Forbes.

"Вместо того, чтобы парить над дорогой, надеясь, что жизнеспособная цель пролетит мимо него до того, как дрон разрядит батарею, беспилотник сел на землю возле дороги — и стал ждать. Отдыхая, а не летая, беспилотник сохранил драгоценный заряд аккумулятора", — говорится в материале.

После того, как мимо беспилотника прошла колонна украинской военной техники, дрон снова поднялся в воздух.

"Беспилотник поднялся в воздух, преследовал колонну и направился к пикапу, кузов которого был нагружен припасами. Видео с беспилотника оборвалось, поэтому неясно, попал ли он в цель. В любом случае, он по крайней мере пролетел очень близко", — говорится в статье издания.

Обозреватель Forbes Дэвид Акс объяснил, что подобная тактика не является новой, ведь уже несколько месяцев так делают лучшие украинские операторы БПЛА, поскольку сам подход требует мастерства и тщательного планирования операций.

"Запустить радиоуправляемый дрон в неправильном месте — и оператор может потерять связь. Посади оптоволоконный дрон в неправильном месте — и его оптика, через которую дрон посылает и принимает сигналы, может запутаться", — подчеркнул Акс.

Кроме того, по словам аналитика Эндрю Перпетуа, россияне также обустраивают засады на проезжих частях дорог.

"(ВС РФ, — ред.) устраивают ловушки, высаживая дроны на дорогах и взрывая их под проезжающими мимо автомобилями, работающие как противотанковые мины — вероятно, используя заряды, направленные вверх", — подчеркнул Перпетуа.

Напомним, 16 марта Рустем Умеров заявил, что ни одно подразделение ВСУ в Курской области не находится в окружении, а сообщения об этом являются ложными.

Фокус также писал о том, что в Курской области заметили турецкий БТР, о поставках которого ВСУ не сообщалось.