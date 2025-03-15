В Курской области заметили турецкий БТР, о поставках которого ВСУ не сообщалось (фото)
Россиянам удалось взять в качестве "трофея" БТР производства Турции. Впрочем, официально о поставках Kirpi II Вооруженным силам Украины не сообщалось.
Российские войска, очевидно, захватили в Курской области бронеавтомобиль Kirpi 2 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в социальных сетях.
Трофейная техника класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected — защита от мин и засад) "засветилась" во время репортажа одного из пропагандистских российских каналов.
В кадре показан броневик турецкого производства с решеткой от FPV-дронов. При этом о поставках этих машин в Украину не сообщалось.
В августе 2022 года украинская морская пехота получила от турецкого производителя ВМС первые 50 бронемашин Kirpi, что в переводе с турецкого означает "еж". Прежде всего бронетранспортер предназначен для транспортировки личного состава, защищая его от мин и обломков артиллерийских снарядов. Всего же Украина получила 200 бронеавтомобилей.
Бронеавтомобиль выпускается в вариантах Kirpi 4×4, Kirpi II (4×4), Kirpi 6×6 и Kirpi 4×4 Ambulance.
Kirpi и Kirpi II оснащены специальным оборудованием, таким как автоматическая система пожаротушения, система слежения для определения места выстрела или другого оружия, а также системой химической, биологической и радиологической защиты. Kirpi II также оснащен тахографом, радио, информационной системой водителя, системами осмотра, а также системой позиционирования и навигации.
V-образный корпус Kirpi может защищать от мин, самодельных взрывных устройств (IED), бронебойных снарядов, осколков артиллерийских снарядов и других баллистических угроз до STANAG 4569 уровня 3.
Технические характеристики Kirpi
- Размеры: длина 7,07 м, ширина 2,51 м, высота 2,86 м.
- Броня: баллистическая и противоминная защита.
- Вооружение: пулемет калибра 7,62 или 12,7 мм.
- Вес: около 16 т.
- Скорость: максимальная скорость 105 км/ч.
- Операционная дальность: 800 км.
- Вместимость: 3 члена экипажа + 10 бойцов личного состава.
Напомним, ранее украинский военнослужащий показал турецкий БТР Kirpi, который выдержал подрыв на мине и прямое попадание.