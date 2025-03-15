В Пентагоне заявили о полном окружении украинских войск в Курской области, — NBC

Неназванный чиновник оборонного ведомства США заявил о полном окружении украинских войск, находящихся в Курской области России. Однако официальных подтверждений этим словам нет.

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Россияне якобы практически полностью окружили украинские войска в Курской области, при этом при отступлении некоторые подразделения ВСУ были вынуждены оставить технику. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназваного представителя вооруженных сил США.

По словам чиновника Пентагона, появляется все больше признаков того, что Россия может "очень скоро вернуть себе Курск".

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За последние дни российские войска усилили наземные и воздушные атаки на украинские войска в Курской области с разных направлений, сообщили два западных чиновника и военный аналитик.

Усиление наступления началось после того, как администрация Трампа 3 марта приостановила военную и разведывательную помощь Киеву, что, по словам европейского чиновника и аналитиков, вряд ли было совпадением. Помощь США была возобновлена после того, как администрация Трампа заявила, что удовлетворена готовностью правительства Украины вести переговоры о прекращении огня с Россией.

Российские официальные лица заявили, что после многодневных ударов по украинским войскам в районе Суджи российские войска вернули себе город в Курской области.

Российские военные у магазина "Пятерочка" в Судже Фото: соцсети

По словам аналитика из Института изучения войны Анжелики Эванс, если нынешние тенденции сохранятся, российские войска вскоре могут вернуть себе всю территорию, которую украинские войска заняли с августа 2024 года.

По словам Эванс, Россия неуклонно наращивала крупные силы вокруг Курска и, по оценкам, там находилось около 78 тысяч российских и северокорейских солдат. Москва могла вернуть себе занятые ВСУ территории в течение пары месяцев, однако до последней недели ВС РФ не предпринимали никаких усилий, чтобы сделать данную операцию приоритетной. Однако за два дня Россия сбросила несколько трехтонных бомб ФАБ-3000 на украинские цели в Курской области.

Украина отрицает, что ее войска находятся под угрозой окружения.

"Сообщения о якобы "окружении" украинских подразделений противником в Курской области являются ложными и сфабрикованы россиянами в целях политических манипуляций и оказания давления на Украину и ее партнеров", — говорится в заявлении Генштаба Украины, распространенном в пятницу.

"Тысячи украинских солдат полностью окружены российскими военными", — написал Трамп, добавив, что просил Путина пощадить жизни украинских солдат.

После этого Владимир Путин заявил, что украинским военным будет гарантирована "жизнь и достойное обращение", если они сложат оружие и сдадутся в плен в Курской области.

В то же время основатель аналитической группы Frontelligence Insight военный блогер Татаригами отмечает, что отступление ВСУ было хаотичным, однако украинские силы в Курской области не окружены.

Напомним, 14 марта журналисты французского издания Le Monde писали, что ВСУ покидают Курскую область под давлением Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что Курская операция выполнила свою задачу. Он сказал, что ситуация на этом направлении сложная, и поблагодарил воинов за операцию, которая помогла оттянуть войска оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений.