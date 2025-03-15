У Пентагоні заявили про повне оточення українських військ у Курській області, — NBC

Неназваний чиновник оборонного відомства США заявив про повне оточення українських військ, які перебувають у Курській області Росії. Однак офіційних підтверджень цим словам немає.

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Росіяни нібито практично повністю оточили українські війська в Курській області, при цьому під час відступу деякі підрозділи ЗСУ були змушені залишити техніку. Про це повідомляє NBC News з посиланням на неназваного представника збройних сил США.

За словами чиновника Пентагону, з'являється все більше ознак того, що Росія може "дуже скоро повернути собі Курськ".

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За останні дні російські війська посилили наземні та повітряні атаки на українські війська в Курській області з різних напрямків, повідомили два західні посадовці та військовий аналітик.

Посилення наступу почалося після того, як адміністрація Трампа 3 березня призупинила військову і розвідувальну допомогу Києву, що, за словами європейського чиновника і аналітиків, навряд чи було збігом. Допомога США була відновлена після того, як адміністрація Трампа заявила, що задоволена готовністю уряду України вести переговори про припинення вогню з Росією.

Російські офіційні особи заявили, що після багатоденних ударів по українських військах у районі Суджі російські війська повернули собі місто в Курській області.

Російські військові біля магазину "Пятерочка" в Суджі Фото: соцмережi

За словами аналітика з Інституту вивчення війни Анжеліки Еванс, якщо нинішні тенденції збережуться, російські війська незабаром можуть повернути собі всю територію, яку українські війська зайняли з серпня 2024 року.

За словами Еванс, Росія неухильно нарощувала великі сили навколо Курська і, за оцінками, там перебувало близько 78 тисяч російських і північнокорейських солдатів. Москва могла повернути собі зайняті ЗСУ території протягом кількох місяців, проте до останнього тижня ЗС РФ не докладали жодних зусиль, щоб зробити цю операцію пріоритетною. Однак за два дні Росія скинула кілька тритонних бомб ФАБ-3000 на українські цілі в Курській області.

Україна заперечує, що її війська перебувають під загрозою оточення.

"Повідомлення про нібито "оточення" українських підрозділів противником у Курській області є неправдивими та сфабриковані росіянами з метою політичних маніпуляцій і чинення тиску на Україну та її партнерів", — йдеться в заяві Генштабу ЗС України, поширеній у п'ятницю.

"Тисячі українських солдатів повністю оточені російськими військовими", — написав Трамп, додавши, що просив Путіна зберегти життя українських солдатів.

Після цього Володимир Путін заявив, що українським військовим буде гарантовано "життя і гідне поводження", якщо вони складуть зброю і здадуться в полон у Курській області.

Водночас засновник аналітичної групи Frontelligence Insight, військовий блогер Татаригамі зазначає, що відступ ЗСУ був хаотичним, проте українські сили в Курській області не оточені.

Нагадаємо, 14 березня журналісти французького видання Le Monde писали, що ЗСУ залишають Курську область під тиском Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що Курська операція виконала своє завдання. Він сказав, що ситуація на цьому напрямку складна, і подякував воїнам за операцію, яка допомогла відтягнути війська окупантів із Покровського, Харківського та Сумського напрямків.