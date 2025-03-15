Путін відмовився від американсько-української пропозиції про припинення вогню, — ISW

Аналітики вважають, що очільник Кремля скористався заявами Трампа про оточення ЗСУ у Курській області, аби відвернути увагу від своєї відмови щодо подальших перемовин про паузу на полі бою.

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Поки у Білому домі заявляють про те, що є певні позитивні зрушення у наближенні щодо припинення бойових дій у російсько-українській війні та очікують на матеріальні поступки від обох сторін задля досягнення миру, президент Росії Володимир Путін намагається відволікти увагу світових лідерів від його фактичної відмови від пропозиції про перемир'я на 30 днів. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 14 березня.

"Путін намагається представити себе розумним і милосердним лідером, з яким президент Трамп може спілкуватися, і створити новий наратив, щоб відвернути увагу від свого рішення про відхилення пропозиції від США та України", — пишуть аналітики.

Дослідники мають на увазі заяву очільника Кремля за 14 березня, коли той відповів на заклики Трампа про помилування українських військових на території Курської області. Тоді Путін повідомив, що гарантуватиме їм життя та "гідне поводження" з боку Росії, якщо вони добровільно поскладають зброю та здадуться у російський полон.

Також аналітики зазначають, що заяви, які пролунали у Кремлі після зустрічі із спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, "підкреслюють відмову" російського президента від пропозиції щодо тимчасового перемир'я на полі бою. Водночас Путін вкотре демонструє своє небажання вести справедливий та конструктивний діалог щодо припинення війни в Україні, як вважають в Інституті вивчення війни.

Путін хоче альтернативної угоди про перемир'я

Раніше аналітики інституту повідомляли, що Путін прагне укласти альтернативний договір щодо призупинення бойових дій, покликаний посилити позиції РФ та відновити бойові дії. Він може серед іншого вимагати роззброєння України та призупинення мобілізації і навчання військовослужбовців ЗСУ.

Те, що Володимир Путін може вимагати озброєння, підтверджують також нещодавні заяви європейських дипломатів, які кажуть про готовність ЄС продовжувати військову допомогу Україні, навіть попри ультиматуми, які ставить Кремль.

Нагадаємо, 14 березня Трамп прокоментував зустріч Віткоффа із Путіним, зазначивши, що "є дуже великі шанси" щодо наближення миру.

Також стало відомо, що Кремль передав Трампу власну позицію щодо укладення тимчасового перемир'я.