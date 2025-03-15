Путин отказался от американо-украинского предложения о прекращении огня, — ISW

Аналитики считают, что глава Кремля воспользовался заявлениями Трампа об окружении ВСУ в Курской области, чтобы отвлечь внимание от своего отказа от дальнейших переговоров о паузе на поле боя.

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Пока в Белом доме заявляют о том, что есть определенные положительные сдвиги в приближении прекращения боевых действий в российско-украинской войне и ожидают материальных уступок от обеих сторон для достижения мира, президент России Владимир Путин пытается отвлечь внимание мировых лидеров от его фактического отказа от предложения о перемирии на 30 дней. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 14 марта.

"Путин пытается представить себя умным и милосердным лидером, с которым президент Трамп может общаться, и создать новый нарратив, чтобы отвлечь внимание от своего решения об отклонении предложения от США и Украины", — пишут аналитики.

Исследователи имеют в виду заявление главы Кремля за 14 марта, когда тот ответил на призывы Трампа о помиловании украинских военных на территории Курской области. Тогда Путин сообщил, что будет гарантировать им жизнь и "достойное обращение" со стороны России, если они добровольно сложат оружие и сдадутся в российский плен.

Также аналитики отмечают, что заявления, которые прозвучали в Кремле после встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, "подчеркивают отказ" российского президента от предложения о временном перемирии на поле боя. В то же время Путин в очередной раз демонстрирует свое нежелание вести справедливый и конструктивный диалог о прекращении войны в Украине, как считают в Институте изучения войны.

Путин хочет альтернативного соглашения о перемирии

Ранее аналитики института сообщали, что Путин стремится заключить альтернативный договор о приостановлении боевых действий, призванный усилить позиции РФ и возобновить боевые действия. Он может среди прочего требовать разоружения Украины и приостановления мобилизации и обучения военнослужащих ВСУ.

То, что Владимир Путин может требовать вооружения, подтверждают также недавние заявления европейских дипломатов, которые говорят о готовности ЕС продолжать военную помощь Украине, даже несмотря на ультиматумы, которые ставит Кремль.

Напомним, 14 марта Трамп прокомментировал встречу Уиткоффа с Путиным, отметив, что "есть очень большие шансы" относительно приближения мира.

Также стало известно, что Кремль передал Трампу собственную позицию по заключению временного перемирия.