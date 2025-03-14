Альтернативное соглашение Путина создаст условия для возобновления боевых действий на выгодных для РФ позициях, — ISW

Аналитики считают, что альтернативные условия перемирия Путина начнут разоружать Украину, а России позволят накопить ресурсы и ударить с новой силой.

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Президент России Владимир Путин во время своего брифинга 13 марта сообщил о том, что поддерживает идею завершения войны, однако относительно вероятного перемирия на поле боя имеет ряд вопросов, в частности относительно использования Киевом паузы для перевооружения и обучения бойцов. Аналитики считают, что таким образом глава Кремля предлагает США "альтернативное соглашение", призванное усилить позиции РФ и возобновить боевые действия с новой силой. Об этом пишет американский Институт изучения войны в своем обзоре за 13 марта.

"Предусмотренное Путиным соглашение о прекращении огня предоставит России очень непропорциональные преимущества и установит условия для возобновления Кремлем боевых действий на чрезвычайно выгодных для Кремля условиях", — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркивают, что в своем предложении о перемирии Владимир Путин не говорит ни слова о том, что вместе с Украиной не должна перевооружаться и российская армия, как и приостанавливать мобилизацию или проводить обучение военнослужащих.

"Такое соглашение о прекращении огня начнет разоружать Украину, если его продлить на длительный период", — уверяют специалисты.

Также в Институте изучения войны считают, что глава Кремля держит соглашение о прекращении огня "в заложниках", пытаясь добиться предыдущих выгодных для него уступок со стороны Дональда Трампа. Как и раньше, он все еще не заинтересован в ведении честных переговоров по справедливому миру, считают аналитики.

Такие выводы подтверждают предыдущие предположения Института изучения войны о том, что Путин не готов ни к каким материальным компромиссам.

Альтернативное соглашение о перемирии Путина: что говорят в Украине

Украинская сторона скептически расценивает высказанные предложения Владимира Путина, как и его слова о том, что он одобряет установление мира. Президент Зеленский в своем вечернем обращении заявлял о том, что Путин фактически продемонстрировал свою позицию во время брифинга: он готовит отказ для США относительно временного перемирия на 30 дней.

Военнослужащие ВСУ также скептически расценивают готовность России к прекращению боевых действий. Так, подполковник ВСУ Максим Жорин заявлял 13 марта о том, что ВС РФ не готовы прекращать огонь даже на некоторое время.

Экс-начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич также говорил о том, что выступает против заключения перемирия.

Напомним, ранее Фокус выяснял, какую игру ведет Владимир Путин относительно соглашения о 30-дневном перемирии.

Также в СНБО объяснили, какую стратегию продвигает Кремль относительно перемирия с нюансами.