"Перерыв не помешал бы": Жорин рассказал, кому и при каких условиях перемирие может пойти на пользу

По словам военного, россияне останавливаться не планируют, и сейчас сложно представить, как временный перерыв в ведении боевых действий может быть использован воинами.

Related video

Украинские военные не могут понять технических деталей прекращения огня и реализации этого на поле боя. Кроме того, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин считает, что сейчас от российской стороны не поступает никаких сигналов о готовности приостановить огонь или снизить темпы боевых действий. Об этом он рассказал во время эфира проекта "Тема с Мосейчук" 13 марта.

Жорин отметил, что в перерыве на фронте нуждается одинаково как украинская, так и российская сторона, и, по его мнению, это может быть полезным "при правильном использовании" этой паузы.

"Всем сторонам не помешал бы какой-то перерыв — и нам, и врагу он тоже очень нужен. Он тоже все чувствует и не такой толерантный к своим потерям, как это было раньше", — отметил военный.

Однако, несмотря на разговоры о временном перемирии на 30 дней на самом высоком уровне, россияне пока не демонстрируют никаких признаков готовности к приостановлению боевых действий, утверждает Жорин.

Мнение о том, что россияне не готовы прекращать огонь даже на некоторое время, военный также излагал 12 марта в своем Telegram-канале.

"Я не помню, чтобы во время АТО/ООС был хоть один день, когда совсем не было нарушений со стороны РФ. А динамика боевых действий, средства, которые использовались, — и рядом не стояли с современной войной", — писал Жорин.

Также у военного в ходе разговора спросили, почувствовал ли фронт возобновление поставок оружия от США и обмена разведывательными данными.

"Если ограничение и было, то оно было каким-то частичным, без непосредственной оторванности от информации", — ответил Жорин.

При этом военный отметил, что сейчас большую роль на фронте играет не само оружие, а технологии.

Мнение о том, что россияне не готовы к заключению перемирия, подтверждает и президент Украины Владимир Зеленский. В своем вечернем видеообращении он отмечал, что Путин "фактически готовит отказ" в этом вопросе.

Напомним, ранее Богдан "Тавр" Кротевич рассказывал, почему он выступает против перемирия на поле боя, уверяя, что у Украины есть еще все шансы победить в этой войне.