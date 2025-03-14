"Перерва не завадила б": Жорін розповів, кому та за яких умов перемир'я може піти на користь

За словами військового, росіяни спинятися не планують, і зараз складно уявити, як тимчасова перерва у веденні бойових дій може бути використана воїнами.

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Українські військові не можуть зрозуміти технічних деталей припинення вогню та реалізації цього на полі бою. Окрім того, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін вважає, що наразі від російської сторони не надходить жодних сигналів про готовність призупинити вогонь чи зменшити темпи бойових дій. Про це він розповів під час ефіру проєкту "Тема з Мосейчук" 13 березня.

Жорін зазначив, що перерви на фронті потребує однаково як українська, так і російська сторона, і, на його думку, це може бути корисним "при правильному використанні" цієї паузи.

"Усім сторонам не завадила б якась перерва — і нам, і ворогові вона теж надзвичайно потрібна. Він теж все відчуває та не такий толерантний до своїх втрат, як це було раніше", — зазначив військовий.

Проте, попри розмови про тимчасове перемир'я на 30 днів на найвищому рівні, росіяни наразі не демонструють жодних ознак готовності до призупинення бойових дій, стверджує Жорін.

Думку про те, що росіяни не готові припиняти вогонь навіть на деякий час, військовий також викладав 12 березня у своєму Telegram-каналі.

"Я не памʼятаю, щоб під час АТО/ООС був хоч один день, коли зовсім не було порушень з боку РФ. А динаміка бойових дій, засоби, що використовувались, — і поряд не стояли із сучасною війною", — писав Жорін.

Також у військового в ході розмови запитали, чи відчув фронт відновлення постачання зброї від США та обміну розвідувальними даними.

"Якщо обмеження і було, то воно було якимось частковим, без безпосередньої відірваності від інформації", — відповів Жорін.

При цьому військовий зазначив, що наразі більшу роль на фронті відіграє не сама зброя, а технології.

Думку про те, що росіяни не готові до укладення перемир'я, підтверджує і президент України Володимир Зеленський. У своєму вечірньому відеозверненні він зазначав, що Путін "фактично готує відмову" у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше Богдан "Тавр" Кротевич розповідав, чому він виступає проти перемир'я на полі бою, запевняючи, що в України є ще всі шанси перемогти у цій війні.