"Я проти перемир'я": Кротевич пояснив, як Україна може перемогти у війні

За словами "Тавра", Україна ще має усі шанси виграти цю війну, однак для цього потрібно докласти деяких зусиль, зокрема — "відновити довіру" до ЗСУ, щоби черги до ТЦК стали більшими.

Related video

Ексначальник штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, який понад 10 років свого життя віддав службі і пройшов низку боїв, зокрема під час АТО та оборони Маріуполя, розповів про своє ставлення до можливого перемир'я, яке збираються укласти Україна та Росія за сприяння США. Військовий виступає проти такого рішення, стверджуючи, що в українців ще є шанси на перемогу на полі бою. Про це "Тавр" розповів під час свого інтерв'ю проєкту "Бомбардир" 12 березня.

Кротевич запевняє, що миру потрібно досягати на полі бою, а не шляхом укладення домовленостей про перемир'я із ворогом. На його думку, аби перемогти, "Путіну треба перестати стріляти".

Однак при цьому він каже, що в України є певні проблеми, які необхідно здолати, щоб військо могло перемогти армію ЗС РФ.

"Я вважаю, що нам треба міняти структуру в Збройних силах і починати наступати. Спочатку починати оборонятися нормально, а потім уже наступати нормально", — стверджує "Тавр".

Розповідаючи про зміни, які необхідні державі для зміцнення оборонних та наступальних позицій, Кротевич також додав, що у суспільстві має відновитися довіра до військового командування ЗСУ. Наразі ж це одна із основних проблем, чому українці не так активно звертаються до ТЦК та поповнюють лави оборонців.

"Коли повернеться довіра до командування, ще більші черги зʼявляться в ТЦК", — зазначив "Тавр".

Водночас він підкреслив, що у ТЦК і зараз є черги, однак вони могли б бути більшими, якби командування певними вчинками та кроками не підірвало довіру суспільства.

Також під час інтерв'ю Кротевич критикував Генштаб через "неадекватні накази", і розповідав, чому не потисне руку Сирському.

Нагадаємо, раніше Богдан "Тавр" Кротевич заявляв, що не підтримує зниження мобілізаційного віку в Україні. Військовий заявляв, що спершу має повністю змінитися командування української армії. Про це Фокус дізнавався 28 лютого.

Перед цим "Тавр" розповідав подробиці про те, чому вирішив піти із "Азову" та завершити службу, акцентуючи на тому, що й надалі буде залишатися у військовій сфері.