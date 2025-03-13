"Я против перемирия": Кротевич объяснил, как Украина может победить в войне

По словам "Тавра", Украина еще имеет все шансы выиграть эту войну, однако для этого нужно приложить некоторые усилия, в частности — "восстановить доверие" к командованию ВСУ, чтобы очереди в ТЦК стали больше.

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Экс-начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, который более 10 лет своей жизни отдал службе и прошел ряд боев, в частности во время АТО и обороны Мариуполя, рассказал о своем отношении к возможному перемирию, которое собираются заключить Украина и Россия при содействии США. Военный выступает против такого решения, утверждая, что у украинцев еще есть шансы на победу на поле боя. Об этом "Тавр" рассказал во время своего интервью проекту "Бомбардир" 12 марта.

Кротевич уверяет, что мира нужно достигать на поле боя, а не путем заключения договоренностей о перемирии с врагом. По его мнению, чтобы победить, "Путину надо перестать стрелять".

Однако при этом он говорит, что у Украины есть определенные проблемы, которые необходимо преодолеть, чтобы войско могло победить армию ВС РФ.

"Я считаю, что нам надо менять структуру в Вооруженных силах и начинать наступать. Сначала начинать обороняться нормально, а потом уже наступать нормально", — утверждает "Тавр".

Рассказывая об изменениях, которые необходимы государству для укрепления оборонительных и наступательных позиций, Кротевич также добавил, что в обществе должно восстановиться доверие к военному командованию ВСУ. Пока же это одна из основных проблем, почему украинцы не так активно обращаются в ТЦК и пополняют ряды защитников.

"Когда вернется доверие к командованию, еще большие очереди появятся в ТЦК", — отметил "Тавр".

В то же время он подчеркнул, что в ТЦК и сейчас есть очереди, однако они могли бы быть больше, если бы командование определенными поступками и шагами не подорвало доверие общества.

Также во время интервью Кротевич критиковал Генштаб из-за "неадекватных приказов", и рассказывал, почему не пожмет руку Сырскому.

Напомним, ранее Богдан "Тавр" Кротевич заявлял, что не поддерживает снижение мобилизационного возраста в Украине. Военный заявлял, что сперва должно полностью измениться командование украинской армии. Об этом Фокус узнавал 28 февраля.

Перед этим "Тавр" рассказывал подробности о том, почему решил уйти из "Азова" и завершить службу, акцентируя на том, что и в дальнейшем будет оставаться в военной сфере.