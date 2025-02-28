"Выбрал быть счастливым": Кротевич объяснил, почему завершил службу и ушел из "Азова" (видео)

"Тавр" подчеркнул, что не собирается идти в политику и отметил, что в любом случае будет связан с военной сферой.

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Подполковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" объяснил, почему завершает службу в армии. Об этом Кротевич рассказал в интервью Bihus.Info

"Я так решил для себя, что условия, которые сейчас созданы в государстве, требуют больше усилий на борьбу с Россией. И вот на это направление я хочу свои усилия направить", — сказал Кротевич.

Он также подчеркнул, что не собирается связывать свою жизнь с политикой.

"Во-первых, я не иду в политику. Я выбрал быть счастливым. И, во-вторых, я в любом случае буду связан с военной сферой. Это максимум, который я пока могу сказать", — отметил Кротевич.

По словам "Тавра", его сердце остается с "Азовом", где он служил с 2014 года.

"Я не перехожу в другую структуру, я не перехожу в другую бригаду, потому что я считаю, что бригада "Азов" — лучшая", — подчеркнул Кротевич.

Напомним, 26 февраля бригада "Азов" сообщила, что Богдан Кротевич завершает службу и оставляет должность начальника штаба "Азова".

В тот же день нардеп Марьяна Безуглая раскритиковала Кротевича и заявила, что он "навострил лыжи в политику".