"Обрав бути щасливим": Кротевич пояснив, чому завершив службу та пішов з "Азову" (відео)

"Тавр" підкреслив, що не збирається йти у політику та наголосив, що в будь-якому разі буде пов'язаний з військовою сферою.

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Підполковник Збройних сил України, ексначальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич з позивним "Тавр" пояснив, чому завершує службу в армії. Про це Кротевич розповів в інтерв'ю Bihus.Info

"Я так вирішив для себе, що умови, які зараз створені в державі, вимагають більше зусиль на боротьбу з Росією. І ось на цей напрямок я хочу свої зусилля спрямувати", — сказав Кротевич.

Він також підкреслив, що не збирається пов'язувати своє життя з політикою.

"По-перше, я не йду в політику. Я обрав бути щасливим. І, по-друге, я в будь-якому разі буду пов’язаний із військовою сферою. Це максимум, який я поки що можу сказати", — зазначив Кротевич.

За словами "Тавра", його серце залишається з "Азовом", де він служив з 2014 року.

"Я не переходжу в іншу структуру, я не переходжу в іншу бригаду, тому що я вважаю, що бригада "Азов" — найкраща", — наголосив Кротевич.

Нагадаємо, 26 лютого бригада "Азов" повідомила, що Богдан Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу "Азову".

У той же день нардепка Мар'яна Безугла розкритикувала Кротевича та заявила, що він "навострив лижі у політику".