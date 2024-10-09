"Відчувають себе людьми нижчого сорту": Кротевич закликав переглянути зарплати курсантів

Для того, щоб підняти зарплату курсантам влада має переглянути постанову Кабміну № 704 від 30 серпня 2017 року про грошове забезпечення військовослужбовців Додаток 1, та збільшити коефіцієнти в додатку 13, вважає Богдан Кротевич.

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В Україні повинні переглянути розмір зарплати курсантів, бо у воєнний час людям, які хочуть стати військовими, отримувати 620 грн зарплати — це сором. Про це заявив начальник штабу бригади НГУ "Азов" підполковник Богдан Кротевич.

Він зауважив, що зараз зникло розуміння престижності свідомого вибору громадянами військової кар’єри, а систему будують малоініціативні і вузькомислячі люди, яким плювати на репутацію, вони підлаштовуються під систему, яка працює на "угодних".

"Я захоплююсь молодим поколінням, яке свідомо обрало шлях кадрового військового під час війни. Багато з них виховані прикладом героїчних вчинків добровольчих підрозділів, а також окремих бійців. Багато з них є дітьми та родичами цих героїв. Ці майбутні офіцери — гарантія існування нашої батьківщини, а значить — це важливо", — зазначив Кротевич.

Він наголосив, що тут виникає когнітивний дисонанс, бо курсанти отримують лише 620 гривень зарплати.

"Вони відчувають себе людьми "нижчого" сорту, у дворовій термінології це називається "програний". Проте нагадаю, в моменти, коли приходить наказ — вони висуваються, якщо треба воювати, охороняти кордон або критично важливі об’єкти", — пише військовий.

Він вважає, що розміром зарплати курсанта мають турбуватися начальники військових академій, але вони цим не займаються.

Кротевич зауважив, що для того, щоб підняти зарплату курсантам, влада має переглянути постанову Кабміну № 704 від 30 серпня 2017 року про грошове забезпечення військовослужбовців Додаток 1, та збільшити коефіцієнти в додатку 13.

"За моєю елементарною логікою, курсантська посадова надбавка в військових ВНЗ повинна бути не менша (звичайно, бажано більша) за мінімальну зарплату в поточному році, тому і коефіцієнт по суті повинен опиратись не на чітко визначену суму (як у постанові Кабміну №704), а на мінімальну заробітну плату в поточному році. Логічно буде і пункт 4 змінити", — розмірковує Кротевич.

Далі, за його словами, робота за малим — знайти відповідальну особу в Міноборони, яка відпрацьовує пропозицію, котру підписує міністр оборони та подає на Кабмін.

Нагадаємо, 8 жовтня начальник штабу бригади НГУ "Азов" підполковник Богдан Кротевич розкритикував вище військове командування та українських депутатів через низькі зарплати курсантів-військовослужбовців. За словами підполковника НГУ, російські військовополонені в Україні отримують 1 500 грн зарплати, тоді як українські курсанти-військовослужбовці — від 620 до 790 грн.