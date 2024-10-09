"Чувствуют себя людьми низшего сорта": Кротевич призвал пересмотреть зарплаты курсантов

Для того, чтобы поднять зарплату курсантам власть должна пересмотреть постановление Кабмина № 704 от 30 августа 2017 года о денежном обеспечении военнослужащих Приложение 1, и увеличить коэффициенты в приложении 13, считает Богдан Кротевич.

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В Украине должны пересмотреть размер зарплаты курсантов, потому что в военное время людям, которые хотят стать военными, получать 620 грн зарплаты — это стыд. Об этом заявил начальник штаба бригады НГУ "Азов" подполковник Богдан Кротевич.

Он отметил, что сейчас исчезло понимание престижности сознательного выбора гражданами военной карьеры, а систему строят малоинициативные и узкомыслящие люди, которым плевать на репутацию, они подстраиваются под систему, которая работает на "угодных".

"Я восхищаюсь молодым поколением, которое сознательно выбрало путь кадрового военного во время войны. Многие из них воспитаны примером героических поступков добровольческих подразделений, а также отдельных бойцов. Многие из них являются детьми и родственниками этих героев. Эти будущие офицеры — гарантия существования нашей родины, а значит — это важно", — отметил Кротевич.

Он подчеркнул, что здесь возникает когнитивный диссонанс, потому что курсанты получают всего 620 гривен зарплаты.

"Они чувствуют себя людьми "низшего" сорта, в дворовой терминологии это называется "проигранный". Однако напомню, в моменты, когда приходит приказ — они выдвигаются, если надо воевать, охранять границу или критически важные объекты", — пишет военный.

Он считает, что размером зарплаты курсанта должны беспокоиться начальники военных академий, но они этим не занимаются.

Кротевич отметил, что для того, чтобы поднять зарплату курсантам власть должна пересмотреть постановление Кабмина № 704 от 30 августа 2017 года о денежном обеспечении военнослужащих Приложение 1, и увеличить коэффициенты в приложении 13.

"По моей элементарной логике, курсантская должностная надбавка в военных вузах должна быть не меньше (конечно, желательно больше) минимальной зарплаты в текущем году, поэтому и коэффициент по сути должен опираться не на четко определенную сумму (как в постановлении Кабмина №704), а на минимальную заработную плату в текущем году. Логично будет и пункт 4 изменить", — рассуждает Кротевич.

Далее, по его словам, работа за малым — найти ответственное лицо в Минобороны, которое отрабатывает предложение, которое подписывает министр обороны и подает на Кабмин.

Напомним, 8 октября начальник штаба бригады НГУ "Азов" подполковник Богдан Кротевич раскритиковал высшее военное командование и украинских депутатов из-за низких зарплат курсантов-военнослужащих. По словам подполковника НГУ, российские военнопленные в Украине получают 1 500 грн зарплаты, тогда как украинские курсанты-военнослужащие — от 620 до 790 грн.