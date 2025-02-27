"Гниль буває навіть серед героїв": Безугла розкритикувала Богдана "Тавра" Кротевича, деталі

За словами нардепки, "Тавр" свого часу організував флешмоб у соцмережах "забань Мар’яну в Х (Твіттері), щоб її не бачили". Також Безугла вважає, що військовий "навострив лижі у політику".

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Народна депутатка "Слуг народу" Мар'яна Безугла відреагувала на новину про те, що начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ покидає посаду та завершує службу. Безугла пригадала те, як "Тавр" свого часу "заважав" їй випустити генерала Юрія Содоля, якого раніше президент України Володимир Зеленський звільнив через численні скарги військових, а також звинуватила у підлабузництві щодо генерала Валерія Залужного. Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook увечері 26 лютого.

"Він (Тавр) так боровся проти генерала Содоля, що мало не зірвав мені операцію щодо його звільнення, а потім якось забув про свою принципову позицію й те, що генерал має сидіти", — написала Безугла.

Далі нардепка пише про те, що військовий після цього "їздив на обіймашки" до генерала Залужного, якого Безугла звинувачує у тому, що саме він віддавав накази Содолю.

"Потім поїхав на обнімашки до Залужного, який віддавав накази Содолю щодо Маріуполя і Кринок, а також забезпечував Содолю посади", — пише Безугла.

Далі у своєму пості депутатка згадує про "флешмоб", який начебто влаштував Кротевич проти неї у соцмережах спільно із кількома своїми однодумцями.

"Тавр організував флешмоб "забань Мар’яну в Х (Твіттері), щоб її не бачили" (у першу чергу, для їхньої цільової аудиторії — твіттерських військових)".

Скріншот | допис Безуглої

За словами Безуглої, зараз "Тавр" збирається йти у політику. Ймовірно, нардепка зробила такий висновок на основі власних вищезгаданих спостережень, адже далі пояснень Безугла не надала.

"Зараз Тавр навострив лижі в політику", — написала вона коротко.

Сам Богдан Кротевич, він же "Тавр", не підтверджує ці слова. Він повідомив у своєму Telegram-каналі, що нікуди не збирається.

"В політику, на превелике щастя недолугих нардепів, не йду, — моя справа війна і з військового сектору я не збираюсь йти, з часом зможу розповісти більше", — зазначив він.

Скріншот | допис Тавра

Нагадаємо, про те, що "Тавр" покидає свою посаду та залишає службу стало відомо 26 лютого. Фокус розповідав про те, що військовий понад 10 років присвятив "Азову".

Раніше нардепка Безугла звинувачувала Повітряні сили у тому, що вони "брешуть" про уламки російського озброєння, коли насправді відбуваються влучання. Про це нардепка писала 12 лютого після атаки по Києву.