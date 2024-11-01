Генерал Содоль звільнився зі ЗСУ за станом здоров'я, — Безугла

Раніше Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил після скарг від українських бійців на некомпетентність генерала.

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Генерал Юрій Содоль, навколо якого раніше розгорівся скандал через скаргу керівник штабу бригади "Азов" Нацгвардії Богдана Кротевича на його некомпетентність і відповідальність за втрату українських територій, звільнився зі збройних сил України через військово-лікарську комісію. Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.

"А генерал Содоль звільнився зі Збройних Сил України через ВЛК", — написала депутатка в Telegram.

Раніше про намір генерала Содоля звільнитися зі служби в ЗСУ за станом здоров'я також повідомляв український активіст і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на інформацію з власних джерел.

Скандал із генералом Содолем: деталі

Генерала Юрія Содоля було призначено на посаду командувача Об'єднаних сил 11 лютого 2024 року, коли Олександр Сирський обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного і в керівництві збройних сил відбувалися кадрові перестановки.

24 червня керівник штабу бригади "Азов" Нацгвардії Богдан Кротевич подав заяву до ДБР на одного з генералів, звинувативши його у перевищенні службових повноважень та некомпетентності в командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Прізвище генерала у дописі Короткевича не згадувалося, та джерела "Української правди" повідомляли, що мова йде саме про Содоля.

Уже ввечері 24 червня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що Юрія Содоля на посаді командувача Об'єднаних сил замінить Андрій Гнатов.

28 червня Богдан Кротевич отримав від ДБР відповідь, якою, за його словами, лишився незадоволений, а 26 липня він повідомив, що слідчі бюро не відкрили справу за його заявою.

30 вересня керівник штабу бригади "Азов" заявив, що відкрити кримінальне провадження проти генерала Содоля ДБР зобов'язав суд.