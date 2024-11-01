Генерал Содоль уволился из ВСУ по состоянию здоровья, — Безуглая

Ранее Зеленский уволил Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил после жалоб от украинских бойцов на некомпетентность генерала.

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Генерал Юрий Содоль, вокруг которого ранее разгорелся скандал из-за жалобы руководитель штаба бригады "Азов" Нацгвардии Богдана Кротевича на его некомпетентность и ответственность за потерю украинских территорий, уволился из вооруженных сил Украины через военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

"А генерал Содоль уволился из Вооруженных сил Украины через ВВК", — написала депутат в Telegram.

Ранее о намерении генерала Содоля уволиться со службы в ВСУ по состоянию здоровья также сообщал украинский активист и блогер Сергей Стерненко, ссылаясь на информацию из собственных источников.

Скандал с генералом Содолем: детали

Генерал Юрий Содоль был назначен на должность командующего Объединенных сил 11 февраля 2024 года, когда Александр Сырский занял должность главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного и в руководстве вооруженных сил происходили кадровые перестановки.

24 июня руководитель штаба бригады "Азов" Нацгвардии Богдан Кротевич подал заявление в ГБР на одного из генералов, обвинив его в превышении служебных полномочий и некомпетентности в командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. Фамилия генерала в заметке Кроткевича не упоминалась, но источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет именно о Содоле.

Уже вечером 24 июня Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Юрия Содоля на посту командующего Объединенных сил заменит Андрей Гнатов.

28 июня Богдан Кротевич получил от ГБР ответ, которым, по его словам, остался недоволен, а 26 июля он сообщил, что следователи бюро не открыли дело по его заявлению.

30 сентября руководитель штаба бригады "Азов" заявил, что открыть уголовное производство против генерала Содоля ГБР обязал суд.