Руководитель штаба "Азова" подал в ГБР на генерала Содоля с призывом расследовать потери, — УП

По словам Богдана Кротевича, генерал Юрий Содоль превысил свои служебные полномочия и проявил некомпетентность в командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины.

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Руководитель штаба бригады "Азов" Нацгвардии Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований и призвал провести расследование в отношении командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Об этом говорится в сообщении Кротевича в Telegram.

Между тем в комментарии "Украинской правде" представители ГБР сообщили, что такое заявление поступило, добавив, что с ним работают следователи.

При этом в Бюро не упоминали фамилию генерала, также она не упоминается в заметке Кротевича. В то же время как утверждает источник "Украинской правды", речь идет именно о Содоле.

УП пишет, что, по мнению Кротевича генерал превысил служебные полномочия и проявил некомпетентность в командовании войсками, что повлекло большие потери в Украине. Именно поэтому он призвал проверить командующего на факт сотрудничества с врагом. Начштаба "Азова" также заявил о готовности дать показания по делу.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне все равно начнут ли расследование против меня и мне все равно, посадят ли меня в тюрьму", — отметил Кротевич.

Он отметил, что ему не безразлично, что под суд попадают комбаты и комбриги из-за потери наблюдательного поста, и при этом не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат.

22 июня нардеп Марьяна Безуглая заявила, что ВС РФ смогли продвинуться в направлении Торецка Донецкой области из-за действий командующего Объединенными силами ВСУ и по совместительству руководителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Юрия Содоля.

Также 22 мая сообщалось, что командующий Объединенных сил ВСУ Юрий Содоль стал по совместительству руководителем оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".