"Гниль бывает даже среди героев": Безуглая раскритиковала Богдана "Тавра" Кротевича, детали

По словам нардепа, "Тавр" в свое время организовал флешмоб в соцсетях "забань Марьяну в Х (Твиттере), чтобы ее не видели". Также Безуглая считает, что военный "навострил лыжи в политику".

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Народный депутат "Слуг народа" Марьяна Безуглая отреагировала на новость о том, что начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ покидает должность и завершает службу. Безуглая вспомнила то, как "Тавр" в свое время "мешал" ей выпустить генерала Юрия Содоля, которого ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил из-за многочисленных жалоб военных, а также обвинила в подхалимстве в отношении генерала Валерия Залужного. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook вечером 26 февраля.

"Он (Тавр) так боролся против генерала Содоля, что чуть не сорвал мне операцию по его освобождению, а потом как-то забыл о своей принципиальной позиции и том, что генерал должен сидеть", — написала Безуглая.

Далее нардеп пишет о том, что военный после этого "ездил на обнимашки" к генералу Залужному, которого Безуглая обвиняет в том, что именно он отдавал приказы Содолю.

"Потом поехал на обнимашки к Залужному, который отдавал приказы Содолю по Мариуполю и Крынкам, а также обеспечивал Содолю должности", — пишет Безуглая.

Далее в своем посте депутат вспоминает о "флешмобе", который якобы устроил Кротевич против нее в соцсетях совместно с несколькими своими единомышленниками.

"Тавр организовал флешмоб "забей Марьяну в Х (Твиттере), чтобы ее не видели" (в первую очередь, для их целевой аудитории — твиттерских военных)".

Скриншот | сообщение Безуглой

По словам Безуглой, сейчас "Тавр" собирается идти в политику. Вероятно, нардеп сделала такой вывод на основе собственных вышеупомянутых наблюдений, ведь дальше объяснений Безуглая не предоставила.

"Сейчас Тавр навострил лыжи в политику", — написала она коротко.

Сам Богдан Кротевич, он же "Тавр", не подтверждает эти слова. Он сообщил в своем Telegram-канале, что никуда не собирается.

"В политику, к большому счастью непутевых нардепов, не иду, — мое дело война и из военного сектора я не собираюсь уходить, со временем смогу рассказать больше", — отметил он.

Скриншот | сообщение Тавра

Напомним, о том, что "Тавр" покидает свою должность и оставляет службу стало известно 26 февраля. Фокус рассказывал о том, что военный более 10 лет посвятил "Азову".

Ранее нардеп Безуглая обвиняла Воздушные силы в том, что они "врут" об обломках российского вооружения, когда на самом деле происходят попадания. Об этом нардеп писала 12 февраля после атаки по Киеву.