"Воздушные силы врут об обломках": Безуглая показала фото воронки после обстрела Киева

Нардеп обвинила Воздушные силы во лжи "об обломках" и задала вопрос о необходимости стране новых систем ПВО.

Related video

В ночь на 12 февраля 2025 года Российская Федерация нанесла удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву, под ударами оказались Оболонский, Святошинский и Голосеевский районы. На атаку отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая. В своем Telegram-канале она показала фото большой воронки, заявив о лжи относительно обломков со стороны Воздушных сил Украины.

Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Она отметила, что воронка на фото — кратер от несбитой ракеты. Фото сделано в Оболонском районе города Киева.

"Когда Воздушные силы в очередной раз врут про "обломки" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" на моем округе — Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты", — написала Марьяна Безуглая.

Нардеп добавила, что такой "ложью" Воздушные силы еще больше искажают и так критическую ситуацию с нехваткой противовоздушной обороны.

"Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", — добавила депутат.

Что сказали в Воздушных силах ВСУ

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 12 февраля 2025 года Россия нанесла удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу. Также РФ атаковала территорию Украины 123-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий)", — добавили там.

Воздушные силы Украины, Генеральный штаб и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на момент выхода материала не отреагировали на сообщение Марьяны Безуглой.

Напомним, ночью 12 февраля армия РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами. В городе работало ПВО, были слышны звуки взрывов, после атаки начался пожар в одном из районов столицы.

Позже стало известно, что в результате обстрела погиб один человек. Также известно о 4 пострадавших, среди них есть ребенок. На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что этот террор "не прекратится сам по себе".