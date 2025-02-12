Россия ночью атаковала Киев и пригород баллистическими ракетами: что известно о последствиях

Ночью Армия РФ нанесла удары по Киеву баллистическими ракетами: в городе работало ПВО, были слышны звуки взрывов, после атаки начался пожар в одном из районов столицы. Предварительно, было запущено от четырех ракет типа Искандер-М/КН-23.

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Ночью 12 февраля Киев оказался под российской атакой: армия РФ ударила по городу баллистическими ракетами. Корреспонденты Фокуса сообщили о звуках взрывов и работе ПВО. После взрывов в Голосеевском и Подольском районах города начался пожар, как сообщили в Киевской городской военной администрации. Известно о по меньшей мере одном погибшем.

Среди ночи в Киеве началась воздушная тревога: Воздушные силы Украины предупредили об угрозе использования Россией баллистического вооружения с северо-востока.

Через несколько минут в столице прогремело несколько взрывов. После атаки в нескольких районах города начался пожар, как сообщили в КГВА.

Через несколько минут о первых последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вызов экстренных служб в Соломенский, Святошинский. Голосеевской и Подольский районы города. Пожары в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В Оболонском — пылает на территории промзоны".

Предварительно, также возле территории промзоны были повреждены здания. Мэр также позже сообщил о возгорании в Святошинском районе на крыше девятиэтажки.

Сейчас на места выехали спецслужбы. Стало известно о по меньшей мере одном погибшем в результате атаки.

Через некоторое время городской голова также сообщил о по меньшей мере одном пострадавшем в Подольском районе.

Вскоре мониторинговые каналы уточнили, что, предварительно по городу было запущено от четырех ракет типа Искандер-М/КН-23. Официальной информации о количестве запущенных по Киеву ракет и их типа пока нет.

Напомним, вчера, 11 февраля, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Под атакой оказались энергообъекты и мощности "Нафтогаза", в результате этого были введены в разных регионах экстренные отключения электроэнергии.

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