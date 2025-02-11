Атака РФ на Украину: в Полтавской области без газа осталось 9 населенных пунктов

По информации министра энергетики Германа Галущенко, ВС РФ ночью совершили атаку на газовую инфраструктуру Украины. Точные данные о последствиях будут уточняться позже.

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Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на во вторник, 11 сентября атаковали Украину ракетами. В частности, в результате атаки без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов Миргородского района Полтавской области. Об этом сообщили в областной военной администрации.

"В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что на энергосистему страны происходит очередная атака. Он добавил, что ночью ВС РФ совершили атаку на газовую инфраструктуру, а по состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом.

"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", — добавил чиновник.

Напомним, что российская армия подняла в небо борта стратегической авиации. По всей стране объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения крылатых ракет. Из-за этого в Укрэнерго сообщили о внедрении экстренных отключений электричества во всех регионах.

Также добавим, что 11 февраля Вооруженные силы Украины нанесли массированные атаки беспилотниками на Россию. Взрывы раздавались сразу в нескольких регионах страны, в частности в Саратовской. Там расположен мощный нефтеперерабатывающий завод, на котором, помимо прочего, выпускают авиационный керосин — топливо для самолетов.