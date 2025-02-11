Укрэнерго вводит экстренные отключения света по всей Украине: что известно

Аварийные отключения света связаны с массированной атакой РФ по территории Украины сегодня утром. По областям объявлена воздушная тревога и предупреждают об угрозе ударов крылатыми ракетами.

Related video

Российская армия подняла в небо борта стратегической авиации, как сообщили мониторинговые каналы: по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения крылатых ракет. Из-за этого в Укрэнерго сообщили о введении экстренных отключений электричества во всех регионах утром 11 февраля.

"В связи с массированной ракетной атакой применены аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Такие отключения вводятся для того, чтобы минимизировать вероятные последствия вражеской атаки по энергетической системе Украины. Отметим, что именно такие объекты Россия атаковала во время прошлых атак, не оставляя попыток нанести украинской энергосистеме тяжелых последствий.

Также в "Укрэнерго" уточнили, когда ограничение потребления электроэнергии будет снято.

"Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме", — пишут в ведомстве.

Об экстренных отключениях света по всей территории Украины также сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Чиновник написал на своей странице в соцсетях о том, что ночью враг также "совершил атаку на газовую инфраструктуру Украины".

Скриншот сообщения Галущенко

Впоследствии в ДТЭК сообщили об отключении света в Днепропетровской и Донецкой областях по указанию Укрэнерго.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

В то же время сегодня действуют также запланированные отключения электроэнергии. Так, 11 февраля ограничения будут действовать дважды в сутки. Суммарная продолжительность ограничений составит 10 часов, как выяснил Фокус 10 февраля.

Также о вероятных отключениях света говорилось в контексте погодных условий в Украине. Речь идет о том, что аварийные отключения света в Украине возможны из-за сильного похолодания во вторую неделю февраля. Эксперты говорят, что похолодание значительно стимулирует потребление, а сейчас в нашей энергосистеме не хватает достаточных мощностей, чтобы покрывать все потребности населения. Об этом Фокус подробнее выяснял 10 февраля.