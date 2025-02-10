Будут ли отключать свет в Украине из-за морозов: эксперт указал на важный нюанс в погоде

Аварийные отключения света в Украине возможны из-за сильного похолодания во вторую неделю февраля. Снижение температуры воздуха — одна из причин блэкаутов, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Related video

В Украине на текущей неделе предвидятся морозы местами до -14 градусов. В таких условиях увеличивается вероятность блэкаутов и возвращения графиков отключений света, сообщил агентству "РБК-Украина" директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Аварийные отключения света в Украине, по его словам, возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов российской армии. Омельченко подчеркивает, что именно атаки ВС РФ создают наибольшие риски и являются главной причиной блэкаутов в Украине.

Однако морозы тоже играют большую роль, ведь похолодание значительно стимулирует потребление, а в энергосистеме Украины не хватает достаточных мощностей.

Дефицит мощности в энергосистеме и последующие аварийные отключения также происходят из-за атак оккупантов по газовым месторождениям страны. Возможно, в Украине снижается добыча газа, необходимого для производства электроэнергии на ТЭС, добавил Омельченко.

"Есть проблемы с заполнением подземных хранилищ, ожидается снижение температуры воздуха. Все это создает риски для перехода к плановым отключениям", — продолжил эксперт.

Отметим, что министр энергетики Украины Герман Галущенко успокаивал граждан и говорил, что морозы не оказывают значительного влияния на работу энергосистемы. Главная угроза энергетике — это вражеские атаки.

В целом по стране имеются существенные повреждения энергообъектов, которые надо устранять. Но энергосистема Украины сейчас работает в удовлетворительном режиме, заявлял чиновник.

Напомним, 4 февраля отключали свет в Днепропетровской и Донецкой областях. Энергокомпания ДТЭК заявляла, что сделать это пришлось по команде "Укрэнерго".

Фокус делал подборку лучших портативных зарядных станций. ​​Explorer 2000 Plus от компании Jackery способна обеспечивать дом электричеством две недели.