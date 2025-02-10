Будут ли отключать свет в Украине из-за морозов: эксперт указал на важный нюанс в погоде
Аварийные отключения света в Украине возможны из-за сильного похолодания во вторую неделю февраля. Снижение температуры воздуха — одна из причин блэкаутов, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
В Украине на текущей неделе предвидятся морозы местами до -14 градусов. В таких условиях увеличивается вероятность блэкаутов и возвращения графиков отключений света, сообщил агентству "РБК-Украина" директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
Аварийные отключения света в Украине, по его словам, возможны из-за накопительного эффекта от ракетных ударов российской армии. Омельченко подчеркивает, что именно атаки ВС РФ создают наибольшие риски и являются главной причиной блэкаутов в Украине.
Однако морозы тоже играют большую роль, ведь похолодание значительно стимулирует потребление, а в энергосистеме Украины не хватает достаточных мощностей.
Дефицит мощности в энергосистеме и последующие аварийные отключения также происходят из-за атак оккупантов по газовым месторождениям страны. Возможно, в Украине снижается добыча газа, необходимого для производства электроэнергии на ТЭС, добавил Омельченко.
"Есть проблемы с заполнением подземных хранилищ, ожидается снижение температуры воздуха. Все это создает риски для перехода к плановым отключениям", — продолжил эксперт.
Отметим, что министр энергетики Украины Герман Галущенко успокаивал граждан и говорил, что морозы не оказывают значительного влияния на работу энергосистемы. Главная угроза энергетике — это вражеские атаки.
В целом по стране имеются существенные повреждения энергообъектов, которые надо устранять. Но энергосистема Украины сейчас работает в удовлетворительном режиме, заявлял чиновник.
Напомним, 4 февраля отключали свет в Днепропетровской и Донецкой областях. Энергокомпания ДТЭК заявляла, что сделать это пришлось по команде "Укрэнерго".
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