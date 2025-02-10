Чи відключатимуть світло в Україні через морози: експерт вказав на важливий нюанс у погоді

Аварійні відключення світла в Україні можливі через сильне похолодання в другий тиждень лютого. Зниження температури повітря — одна з причин блекаутів, вважає директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

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В Україні цього тижня передбачаються морози місцями до -14 градусів. У таких умовах збільшується ймовірність блекаутів і повернення графіків відключень світла, повідомив агентству "РБК-Україна" директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Аварійні відключення світла в Україні, за його словами, можливі через накопичувальний ефект від ракетних ударів російської армії. Омельченко підкреслює, що саме атаки ЗС РФ створюють найбільші ризики і є головною причиною блекаутів в Україні.

Однак морози теж відіграють неабияку роль, адже похолодання значно стимулює споживання, а в енергосистемі України не вистачає достатніх потужностей.

Дефіцит потужності в енергосистемі та подальші аварійні відключення також відбуваються через атаки окупантів по газових родовищах країни. Можливо, в Україні знижується видобуток газу, необхідного для виробництва електроенергії на ТЕС, додав Омельченко.

"Є проблеми із заповненням підземних сховищ, очікується зниження температури повітря. Усе це створює ризики для переходу до планових відключень", — продовжив експерт.

Зазначимо, що міністр енергетики України Герман Галущенко заспокоював громадян і говорив, що морози не мають значного впливу на роботу енергосистеми. Головна загроза енергетиці — це ворожі атаки.

Загалом по країні є суттєві пошкодження енергооб'єктів, які треба усувати. Але енергосистема України зараз працює в задовільному режимі, заявляв чиновник.

Нагадаємо, 4 лютого відключали світло в Дніпропетровській і Донецькій областях. Енергокомпанія ДТЕК заявляла, що зробити це довелося за командою "Укренерго".

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