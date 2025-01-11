Найкращі портативні зарядні станції 2025 року: які моделі можна купити вже зараз (відео)

У добірці — Jackery 4000, Bluetti Handsfree 2, EcoFlow Delta Pro Ultra, DJI Power 1000, Anker Solix C800 Plus, EcoFlow River 2, Bluetti AC60P, Bluetti AC240, Ecoflow Delta Max 2000.

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Ці зарядні станції не тільки доступні, а й подарують завидну потужність і довгострокову роботу. Добірку створило видання ZDNet.

Джекері 4000

Компанія Jackery представила нову електростанцію Explorer 2000 Plus, яку можна масштабувати від одного блоку до масиву батарей (сонячних панелей), щоб забезпечувати будинок електроенергією протягом двох тижнів.

Технічні характеристики:

Ємність: 4085,6 Вт*год

Потужність: 3000 Вт/6000 Вт пікова

Підключення: 10 портів

Bluetti Handsfree 2

Електростанції знаходять своє місце в будинках, автофургонах, автомобілях, вантажівках і навіть наметах, і є ідеальним способом транспортування змінного струму в місця, де немає зручної розетки. Але досі транспортування передбачало їхнє коткування або перенесення за допомогою вбудованої ручки. Це нормально для невеликих відстаней, але незручно, якщо потрібно перевезти електростанцію на більшу відстань. Цей пристрій досить легкий, тож проблем із "логістикою" не виникне.

Технічні характеристики:

Тонкий форм-фактор, підходить для рюкзака

Вихідна потужність: 700 Вт

EcoFlow Delta Pro Ultra

Ця універсальна електростанція розроблена для задоволення всіх енергетичних потреб. Вона також підійде, якщо потрібне резервне джерело живлення для надзвичайних ситуацій або якщо є бажання заощадити трохи грошей на рахунках за електроенергію.

Технічні характеристики:

Ємність: 6144 Вт*год

Потужність: 7200 Вт

Вага: 31 кг

Можливості підключення: 11 портів

DJI Power 1000

Інтерфейс Power 1000 простий, містить лише кілька кнопок і перемикачів, а також РК-дисплей. Він дає змогу уникнути плутанини з маленькими кнопками, які важко ідентифікувати, або необхідності використання програми для запуску основних функцій.

Технічні характеристики:

Ємність: 1024 Вт*год

Потужність: 2200 Вт

Вага: 13 кг

Підключення: 8 портів

Anker Solix C800 Plus

Solix C800 Plus має батареї LiFePO4, які можуть зберігати 768 Вт*год енергії. Плюс, у пристрою 10 портів, готових зарядити всі гаджети. Станція обіцяє багато потужності, не створюючи проблем при перенесенні.

Технічні характеристики:

Ємність: 768 Вт-год

Потужність: 1200 Вт/1600 Вт (пікова)

Вага: 10,8 кг

Підключення: 8 розеток

EcoFlow River 2

EcoFlow River 2 міцна і надійна електростанція, ідеально підходить для тих випадків, коли потрібна потужність, але не потрібно її занадто багато.

Технічні характеристики

Ємність: 256 Вт*год

Потужність: 300 Вт/600 Вт пікова

Вага: 3,5 кг

Підключення: 6 розеток

Bluetti AC60P

На передній панелі пристрою розташовано більшість портів, кнопки ввімкнення пристрою та керування виходами змінного і постійного струму, що м'яко світяться, а також яскравий, багатофункціональний дисплей, що легко читається і на якому одразу відображається вся важлива інформація. Бездротовий зарядний килимок зверху також забезпечує додаткову гнучкість.

Технічні характеристики Bluetti AC60P

Ємність: 504 Вт*год

Потужність: 600 Вт/1200 Вт пікова

Вага: 9 кг

Підключення: 7 розеток

Bluetti AC240

Більшість портів у AC240 розташовані на передній панелі: три кнопки для управління виходами змінного струму, постійного струму і USB, а також яскравий, багатофункціональний дисплей, на якому важлива інформація відображається миттєво.

Технічні характеристики

Ємність: 1536 Вт*год

Потужність: 2400 Вт/3600 Вт пікова

Вага: 32 кг

Підключення: 9 розеток

Ecoflow Delta Max 2000 Ecoflow Delta Max 2000

Під час заряджання від стандартної розетки заряд батареї від нуля до 80% відбувається всього за 65 хвилин, а повне заряджання можна зробити менш ніж за 2 год. Одна з особливостей — це ручки на обох кінцях. Вони нагадують ручки на ящиках з боєприпасами, і вони чудово підходять, коли потрібно тягнути близько 22 кг.

Технічні характеристики

Ємність: 2016 Вт*год

Потужність: 2400 Вт/3000 Вт пікова

Підключення: 13 розеток

Нагадаємо, раніше в Україні почали продавати потужні зарядні станції нового покоління EcoFlow Delta Pro Ultra, здатні запустити практично будь-який електричний пристрій,

Зі свого боку компанія Bluetti нещодавно презентувала портативну зарядну станцію Elite 200 V2 потужністю 2 КВт*год, призначену для резервного живлення вдома та активного відпочинку.