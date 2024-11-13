Вистачить на 17 років: Bluetti представила потужну зарядну станцію Elite 200 V2 (фото, відео)

Портативна зарядна станція Bluetti Elite 200 V2 має вихідну потужність 2600 Вт і здатна витримати понад 6000 циклів зарядки.

Компанія Bluetti представила портативну зарядну станцію Elite 200 V2 потужністю 2 кВт*год, призначену для резервного живлення будинку та активного відпочинку. Про це пише портал New Atlas.

BLUETTI Elite 200 V2

Повідомляється, що Elite 200 V2 має вихідну потужність 2600 Вт, що дає змогу запускати такі побутові прилади, як холодильники, світильники, маршрутизатори та мікрохвильові печі. Акумулятор ємністю 2073,6 Вт*год може забезпечити роботу холодильника потужністю 100 Вт на 16,8 години.

Bluetti Elite 200 V2 Фото: Bluetti

Для живлення потужних пристроїв необхідно активувати режим Power Lifting, щоб отримати доступ до потужності до 3900 Вт. Це дасть змогу запустити плиту, фен та інші побутові прилади з високим попитом.

Bluetti також позиціонує Elite 200 V2, як зарядну станцію для любителів кемпінгу та активного відпочинку. З її допомогою туристи можуть заряджати обігрівачі, кавоварки, мобільні телефони, акумулятори для камер та інші гаджети.

Bluetti Elite 200 V2 Фото: Bluetti

За словами виробника, станція може витримати понад 6000 циклів зарядки. Це означає, що її можна використовувати щодня протягом 17 років, що в 12 разів більше типового галузевого стандарту.

Завдяки Turbo-технології Bluetti, Elite 200 V2 заряджається до 80% лише за 50 хвилин за одночасного під'єднання до мережі та сонячних панелей. Також є автомобільний зарядний пристрій на 560 Вт, що дає змогу зарядити станцію за 4.2 години під час поїздок.

Bluetti Elite 200 V2 Фото: Bluetti

Технологія шумозаглушення робить Elite 200 V2 дуже тихою — вона працює на рівні всього 16 дБ. Крім того, якщо власник випадково залишить станцію увімкненою на ніч з активним AC/DC, вона збереже 94% свого заряду, значно перевершуючи конкурентів, які зазвичай зберігають тільки 81%.

Нагадаємо, компанія Bluetti представила нові портативні зарядні станції Handsfree Backpack Power Stations у двох версіях, які, зокрема можуть генерувати енергію від сонця.

Також повідомлялося, що оглядач техніки Джон Веласко протестував капелюх EcoFlow Power Hat, намагаючись зарядити від нього свій смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.