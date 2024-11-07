Найкращі портативні зарядні станції: 10 недорогих пристроїв, доступних українцям (відео)

Серед актуальних моделей зарядних станцій — EcoFlow Delta 2 Max, Anker PowerHouse 767, Bluetti AC70, BioLite BaseCharge 1500, DJI Power 500, Anker Solix F3800 та інші.

Серед актуальних зарядних станцій можна знайти моделі від таких виробників, як Bluetti, Anker, EcoFlow. Добірку створив ресурс Techradar.

EcoFlow Delta 2 Max

Портативна електростанція EcoFlow Delta 2 Max вражає. Вона вимоглива не тільки через свій розмір, а й через те, наскільки добре вона працює. Вона здатна заряджати практично всі прилади в будинку в разі вимкнення електроенергії, при бажанні вона може працювати тільки від сонячної енергії потужністю 1000 Вт Max, її можна розширити до 6 кВт*год за допомогою додаткових батарей.

Технічні характеристики:

Ємність: 2048 Втч

Цикли заряджання: 3000 циклів до 80+% ємності

Вага: 23 кг

Порти: 6 розеток змінного струму, 4 порти USB-A, 2 порти USB-C, 2 порти DC5521, 1 автомобільна розетка

EcoFlow Delta 2 Max

Anker 767 PowerHouse

Ця величезна портативна електростанція має кілька унікальних особливостей, на які варто звернути увагу. По-перше, ця електростанція має колеса і висувну ручку, як у валізи на коліщатках. Колеса досить міцні та великі, щоб проїжджати по відкритій місцевості, а ручка витримує вагу PowerHouse 767.

Також електростанція має вбудовану світлодіодну панель із кількома рівнями яскравості, щоб допомогти висвітлити те, що підключається.

Технічні характеристики:

Ємність: 2048 Втч

Цикли заряджання: 3000

Порти: 2x USB-C, 3x USB-A, 4x розетки змінного струму, 2x автомобільні розетки, 1x TT-30R

Anker 767 PowerHouse

Bluetti AC70

Bluetti AC70 — це невелика портативна електростанція з ємністю акумулятора 768 Вт*год і ультрапортативною конструкцією. Додаткового акумулятора немає, але це маленький пристрій.

Bluetti AC70 має хорошу ціну, добре працює і має кілька варіантів швидкої зарядки, які корисні. Як і в інших портативних електростанціях, є спосіб контролювати, які типи портів живлення отримуватимуть живлення. Для цієї моделі можна контролювати, чи працюють розетки змінного струму або автомобільні/прикурювальні розетки, а порти USB-A і USB-C залишаються працездатними.

Технічні характеристики:

Ємність: 768 Втч

Порти: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x автомобільний порт, 2x розетки змінного струму

Bluetti AC70

BioLite BaseCharge 1500/600 BioLite BaseCharge 1500/600

BioLite BaseCharge 1500 і 600 виглядають однаково. Єдина відмінність у тому, що у моделі 1500 трохи більше портів і більш ємна батарея. Обидві моделі оснащені бездротовим зарядним пристроєм потужністю 10 Вт зверху, одометром і можливістю зарядки від сонячної батареї.

У моделі 1500 ємність становить 1521 Вт*год, а у моделі 600 — 633 Вт*год. BioLite не тільки випускає чудовий продукт, а й забезпечує електроенергією понад 5 мільйонів людей по всьому світу, які покладаються на BioLite для живлення своїх будинків.

Технічні характеристики:

Ємність: 1521 Втч

Цикли заряджання: 1000 циклів до 80%+ ємності

Порти: 1x автомобільний порт постійного струму, 2x DC Barrel, 1x бездротовий зарядний пристрій, 3x AC, 2x USB-A, 3x USB-C

BioLite BaseCharge

DJI Power 500

DJI Power 500 розроблено як універсальне джерело живлення для пілотів дронів і творців контенту в дорозі. Він пропонує поєднання портів, швидке заряджання і тиху роботу, що робить його придатним для різних видів активного відпочинку, за умови, що міцність не є першорядним завданням.

Технічні характеристики:

Ємність: 512 Втч

Цикли зарядки: 4000

Вага: 7,3 кг / 305×207×177 мм

Порти: 2 виходи змінного струму, 2 USB-C, 2 USB-A, 1 SDC Lite, 1 вхід змінного струму

BioLite BaseCharge 1500

Anker Solix F3800

Anker Solix — це величезна портативна електростанція, призначена для забезпечення електроенергією місць, де вона потрібна. У неї є колеса для легкого транспортування і ручка для переміщення на великі відстані за допомогою великих задніх коліс.

Ця електростанція має вражаючий набір портів, як-от порти USB-A і USB-C, розетки змінного струму, порт постійного струму, порт змінного струму NEMA 14-50 і порт змінного струму L14-30R.

Технічні характеристики:

Ємність: 3840 Втч

Цикли заряджання: 3000

Порти: порт змінного струму ДБЖ x3, порт змінного струму x3, порт змінного струму NEMA 14-50, порт змінного струму L14-30R, USB-C x3, USB-A x2, DC x 1, порт домашньої панелі, порт додаткової батареї, подвійний вхідний порт сонячної панелі, вхідний порт автомобіля.

Anker Solix F3800

Jackery Explorer 300

Це фактично Jackery Explorer 1000, який був зменшений приблизно на дві третини. Він містить 300-ватний інвертор із чистим синусом і 293-ватний літій-іонний акумулятор NMC, якого буде достатньо для невеликих пристроїв, як-от ноутбуки та телефони.

Багато в чому це ідеальна портативна електростанція для базового використання — не надто важка, не надто складна. Jackery Explorer 300 відмінно справляється зі своїм завданням, маючи високу ємність акумулятора в портативному корпусі з чудовою якістю збірки.

Технічні характеристики:

Ємність: 293 Втч

Порти: 2x AC, 1x USB-A, 1x USB-C, 1x автомобільний порт

Jackery Explorer 300

GoalZero Yeti 1000X

Він чудово підходить для швидкого резервного живлення, коли відключається електрика. Він не буде забезпечувати весь будинок протягом декількох днів, але з легкістю забезпечить резервне живлення для декількох пристроїв, наприклад, холодильника.

Yeti — це частина ширшої екосистеми, яка може забезпечити будинок енергією на кілька днів. Є можливість зарядити цю батарею сонячною енергією і під'єднати її до будинку, щоб зробити цей резервний вимикач у разі відключення електроенергії, що дуже просто. Однак є кілька портів на передній панелі, які також підійдуть для підключення безлічі пристроїв.

Технічні характеристики

Ємність: 983 Втч

Цикли заряджання: 500 циклів до 80% ємності

Порти: 2x USB-C, 2x USB-A, 2x AC, 3x 6 мм, 1x автомобільний порт, порт для модуля розширення

GoalZero Yeti 1000X

Ugreen PowerRoam GS1200

Електростанція Ugreen GS1200 — це доступний пристрій середнього розміру для використання вдома та в офісі. Акумулятор LiFePo4 ємністю 1024 Втч забезпечує понад 3000 циклів заряджання, перш ніж втратить 20% заряду. Завдяки гарному поєднанню розеток постійного та змінного струму, що забезпечують 1565 Вт, Wi-Fi, ДБЖ та швидкому заряджанню ця станція зробить життя більш терпимим під час відключень електроенергії.

Технічні характеристики:

Ємність: 1024 Втч

Порти: 2x Type-A, 2x Type-C

Ugreen PowerRoam GS1200 Фото: TechRadar

70mai Hiker 400

70mai Hiker 400 — це, безсумнівно, одна з найкращих портативних електростанцій для невеликих і компактних застосувань. Це маленька, легка модель з міцним корпусом, в якому навіть є ручка. Іншими словами, вона ідеально підходить для того, щоб покласти її в рюкзак і взяти з собою в дорогу, в подорож або на роботу.

Пристрій може похизуватися інвертором потужністю 400 Вт, ефективність якого становить 74%, а також вбудованими в пристрій елементами управління Bluetooth із низьким енергоспоживанням.

Технічні характеристики:

Ємність: 378 Втч

Кількість циклів заряджання: понад 1000

Вихідна потужність змінного струму: 400 Вт, пікова до 800 Вт

Вихідна потужність постійного струму: 254 Вт.

GoalZero Yeti 1000X

Раніше ми писали про топ 3 потужні зарядні станції на випадок блекауту. Потужна зарядна станція може живити більшість домашніх приладів, зокрема газовий котел, холодильник і мікрохвильову піч.