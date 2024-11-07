Лучшие портативные зарядные станции: 10 недорогих устройств, доступных украинцам (видео)

Среди актуальных моделей зарядных станций — EcoFlow Delta 2 Max, Anker PowerHouse 767, Bluetti AC70, BioLite BaseCharge 1500, DJI Power 500, Anker Solix F3800 и другие.

Среди актуальных зарядных станций можно найти модели от таких производителей, как Bluetti, Anker, EcoFlow. Подборку создал ресурс Techradar.

EcoFlow Delta 2 Max

Портативная электростанция EcoFlow Delta 2 Max впечатляет. Она требовательна не только из-за своего размера, но и из-за того, насколько хорошо она работает. Она способна заряжать практически все приборы в доме в случае отключения электроэнергии, при желании она может работать только от солнечной энергии мощностью 1000 Вт Max, ее можно расширить до 6 кВт*ч с помощью дополнительных батарей.

Технические характеристики:

Емкость: 2048 Втч

Циклы зарядки: 3000 циклов до 80+% емкости

Вес: 23 кг

Порты: 6 розеток переменного тока, 4 порта USB-A, 2 порта USB-C, 2 порта DC5521, 1 автомобильная розетка

EcoFlow Delta 2 Max

Anker 767 PowerHouse

Эта огромная портативная электростанция имеет несколько уникальных особенностей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, эта электростанция имеет колеса и выдвижную ручку, как у чемодана на колесиках. Колеса достаточно прочные и большие, чтобы проезжать по открытой местности, а ручка выдерживает вес PowerHouse 767.

Также электростанция имеет встроенную светодиодную панель с несколькими уровнями яркости, чтобы помочь осветить то, что подключается.

Технические характеристики:

Емкость: 2048 Втч

Циклы зарядки: 3000

Порты: 2x USB-C, 3x USB-A, 4x розетки переменного тока, 2x автомобильные розетки, 1x TT-30R

Anker 767 PowerHouse

Bluetti AC70

Bluetti AC70 — это небольшая портативная электростанция с емкостью аккумулятора 768 Вт*ч и ультрапортативной конструкцией. Дополнительного аккумулятора нет, но это маленькое устройство.

Bluetti AC70 имеет хорошую цену, хорошо работает и имеет несколько вариантов быстрой зарядки, которые полезны. Как и в других портативных электростанциях, есть способ контролировать, какие типы портов питания будут получать питание. Для этой модели можно контролировать, работают ли розетки переменного тока или автомобильные/прикуривающие розетки, а порты USB-A и USB-C остаются работоспособными.

Технические характеристики:

Емкость: 768 Втч

Порты: 2x USB-C, 2x USB-A, 1x автомобильный порт, 2x розетки переменного тока

Bluetti AC70

BioLite BaseCharge 1500/600

BioLite BaseCharge 1500 и 600 выглядят одинаково. Единственное отличие в том, что у модели 1500 немного больше портов и более емкая батарея. Обе модели оснащены беспроводным зарядным устройством мощностью 10 Вт сверху, одометром и возможностью зарядки от солнечной батареи.

У модели 1500 емкость составляет 1521 Вт*ч, а у модели 600 — 633 Вт*ч. BioLite не только выпускает отличный продукт, но и обеспечивает электроэнергией более 5 миллионов человек по всему миру, которые полагаются на BioLite для питания своих домов.

Технические характеристики:

Емкость: 1521 Втч

Циклы зарядки: 1000 циклов до 80%+ емкости

Порты: 1x автомобильный порт постоянного тока, 2x DC Barrel, 1x беспроводное зарядное устройство, 3x AC, 2x USB-A, 3x USB-C

BioLite BaseCharge

DJI Power 500

DJI Power 500 разработан как универсальный источник питания для пилотов дронов и создателей контента в пути. Он предлагает сочетание портов, быструю зарядку и тихую работу, что делает его пригодным для различных видов активного отдыха, при условии, что прочность не является первостепенной задачей.

Технические характеристики:

Емкость: 512 Втч

Циклы зарядки: 4000

Вес: 7,3 кг / 305×207×177 мм

Порты: 2 выхода переменного тока, 2 USB-C, 2 USB-A, 1 SDC Lite, 1 вход переменного тока

BioLite BaseCharge 1500

Anker Solix F3800

Anker Solix — это огромная портативная электростанция, предназначенная для обеспечения электроэнергией мест, где она нужна. У нее есть колеса для легкой транспортировки и ручка для перемещения на большие расстояния с помощью больших задних колес.

Эта электростанция имеет впечатляющий набор портов, таких как порты USB-A и USB-C, розетки переменного тока, порт постоянного тока, порт переменного тока NEMA 14-50 и порт переменного тока L14-30R.

Технические характеристики:

Емкость: 3840 Втч

Циклы зарядки: 3000

Порты: порт переменного тока ИБП x3, порт переменного тока x3, порт переменного тока NEMA 14-50, порт переменного тока L14-30R, USB-C x3, USB-A x2, DC x 1, порт домашней панели, порт дополнительной батареи, двойной входной порт солнечной панели, входной порт автомобиля.

Anker Solix F3800

Jackery Explorer 300

Это фактически Jackery Explorer 1000, который был уменьшен примерно на две трети. Он включает в себя 300-ваттный инвертор с чистым синусом и 293-ваттный литий-ионный аккумулятор NMC, которого будет достаточно для небольших устройств, таких как ноутбуки и телефоны.

Во многих отношениях это идеальная портативная электростанция для базового использования — не слишком тяжелая, не слишком сложная. Jackery Explorer 300 отлично справляется со своей задачей, обладая высокой емкостью аккумулятора в портативном корпусе с превосходным качеством сборки.

Технические характеристики:

Емкость: 293 Втч

Порты: 2x AC, 1x USB-A, 1x USB-C, 1x автомобильный порт

Jackery Explorer 300

GoalZero Yeti 1000X

Он отлично подходит для быстрого резервного питания когда отключается электричество. Он не будет обеспечивать весь дом в течение нескольких дней, но с легкостью обеспечит резервное питание для нескольких устройств, например, холодильника.

Yeti — это часть более широкой экосистемы, которая может обеспечить дом энергией на несколько дней. Есть возможность подзарядить эту батарею солнечной энергией и подключить ее к дому, чтобы сделать этот резервный выключатель в случае отключения электроэнергии, что очень просто. Однако есть несколько портов на передней панели, которые также подойдут для подключения множества устройств.

Технические характеристики

Емкость: 983 Втч

Циклы зарядки: 500 циклов до 80% емкости

Порты: 2x USB-C, 2x USB-A, 2x AC, 3x 6 мм, 1x автомобильный порт, порт для модуля расширения

GoalZero Yeti 1000X

Ugreen PowerRoam GS1200

Электростанция Ugreen GS1200 — это доступное устройство среднего размера для использования дома и в офисе. Аккумулятор LiFePo4 емкостью 1024 Втч обеспечивает более 3000 циклов зарядки, прежде чем потеряет 20% заряда. Благодаря хорошему сочетанию розеток постоянного и переменного тока, обеспечивающих 1565 Вт, Wi-Fi, ИБП и быстрой зарядке эта станция сделает жизнь более терпимой во время отключений электроэнергии.

Технические характеристики:

Емкость: 1024 Втч

Порты: 2x Type-A, 2x Type-C

Ugreen PowerRoam GS1200 Фото: TechRadar

70mai Hiker 400

70mai Hiker 400 — это, несомненно, одна из лучших портативных электростанций для небольших и компактных применений. Это маленькая, легкая модель с прочным корпусом, в котором даже есть ручка. Другими словами, она идеально подходит для того, чтобы положить ее в рюкзак и взять с собой в дорогу, в путешествие или на работу.

Устройство может похвастаться инвертором мощностью 400 Вт, эффективность которого составляет 74%, а также встроенные в устройство элементы управления Bluetooth с низким энергопотреблением.

Технические характеристики:

Емкость: 378 Втч

Количество циклов зарядки: более 1000

Выходная мощность переменного тока: 400 Вт, пиковая до 800 Вт

Выходная мощность постоянного тока: 254 Вт.

GoalZero Yeti 1000X

Ранее мы писали о топ 3 мощных зарядных станциях на случай блэкаута. Мощная зарядная станция может питать большинство домашних приборов, в частности газовый котел, холодильник и микроволновую печь.