Обеспечат светом большой дом: топ-3 мощные зарядные станции на случай блэкаута

Мощная зарядная станция может запитать большинство домашних приборов, в том числе газовый котел, холодильник и микроволновую печь.

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Эксперты прогнозируют, что зимой в Украине могут снова ввести веерные отключения света, поэтому украинцам советуют подготовиться и приобрести альтернативные источники питания. Фокус подобрал топ-3 мощные зарядные станции, которым можно запитать большой дом.

Jackery Explorer 3000PRO

Зарядная станция Jackery Explorer 3000PRO Фото: Jackery

Зарядная станция Jackery Explorer 3000PRO имеет мощность 3000 Вт (пиковая мощность – 5000 Вт) и емкость батареи 3024 Вт/ч. Она способна заряжать 99% устройств в течение длительного времени, в частности бытовую технику, телефоны, наушники, ноутбуки, фотоаппараты и многое другое.

Устройство полностью заряжается от розетки за 1,8 ч, а от солнца (6 солнечных панелей SolarSaga 200W) за 3-4 ч. Также может заряжаться от автомобиля. Вес – 29 килограмм. Выходные интерфейсы: 3 розетки на 230 В, USB Type A, USB Type C, гнездо прикуривателя.

Среди преимуществ данной модели: почти бесшумная работа, тихая каньонная система охлаждения, встроенная ручка и колеса, устойчивость к холоду (работает при температуре до -20 °C) и управление через приложение. Кроме того, Jackery Explorer 3000PRO на 30% легче и меньше, чем другие модели с аналогичной емкостью.

Стоимость станции Jackery Explorer 3000PRO – от 120 000 грн.

EcoFlow DELTA Pro

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro Фото: EcoFlow

Зарядная станция DELTA Pro обладает выходной мощностью переменного тока 3600 Вт (пиковая 7200). Емкость составляет 3600 Втч, но ее также можно увеличить до 25 000 Втч, добавив дополнительные аккумуляторы. Хорошо подходит для домашнего резервного питания.

Данная модель может заряжаться от источника переменного тока, солнечной станции или автомобиля. Время зарядки – 2 ч. Станция имеет 4 розетки на 230В, 2 выхода USB-A и один USB-C. Есть возможность дистанционного управления с помощью пульта DELTA Pro или телефона через приложения EcoFlow. Вес — 45 кг.

Мощность в 3600 Вт можно расширить до 4500 Вт с помощью технологии X-Boost. Также можно объединить два устройства вместе, чтобы получить 7200 Вт с помощью Smart Home Panel.

Стоит станция EcoFlow DELTA Pro от 139 000 грн.

Bluetti AC500

Зарядная станция Bluetti AC500 Фото: Bluetti

Номинальная мощность зарядной станции Bluetti AC500 составляет 5000 Вт, максимальная — 10000 Вт. Емкость аккумулятора — 3072 Втч. В комплекте также идет дополнительный аккумулятор Bluetti B300S. Станция способна запитать газовый котел, холодильник, микроволновую печь и прочие устройства.

Станция заряжается от сети, автомобильного прикуривателя и солнечной батареи. Вес станции — 66.1 кг. Выходные разъемы: 2 USB Type-A, три USB Type-C, 3 прикуривателя, 6 розеток на 220V и 1 USB-A.

Заявленные преимущества данной модели: быстрая зарядка, беспроводная зарядка, ручки, фонарик, управления со смартфона, функция ИБП.

Купить станцию Bluetti AC500 в Украине можно по цене от 135 000 грн.

Напомним, в Украине начали продавать большие зарядные станции нового поколения EcoFlow DELTA Pro Ultra емкостью 6 000 Втч. Это самая мощная зарядная станция от EcoFlow, которая может запустить практически любое электрическое устройство, включая кондиционер и индукционную плиту.

Также сообщалось, какие есть альтернативы популярным зарядным станциям EcoFlow и Bluetti с хорошим соотношением цены и качества.