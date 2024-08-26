Забезпечать світлом великий будинок: топ 3 потужні зарядні станції на випадок блекауту
Потужна зарядна станція може живити більшість домашніх приладів, зокрема газовий котел, холодильник і мікрохвильову піч.
Експерти прогнозують, що взимку в Україні можуть знову запровадити віялові відключення світла, тож українцям радять підготуватися та придбати альтернативні джерела живлення. Фокус підібрав топ 3 потужні зарядні станції, якими можна живити великий будинок.
Jackery Explorer 3000PRO
Зарядна станція Jackery Explorer 3000PRO має потужність 3000 Вт (пікова потужність — 5000 Вт) і місткість батареї 3024 Вт/год. Вона здатна заряджати 99% пристроїв протягом тривалого часу, зокрема побутову техніку, телефони, навушники, ноутбуки, фотоапарати та багато іншого.
Пристрій повністю заряджається від розетки за 1,8 год, а від сонця (6 сонячних панелей SolarSaga 200W) за 3-4 год. Також може заряджатися від автомобіля. Вага — 29 кілограмів. Вихідні інтерфейси: 3 розетки на 230 В, USB Type A, USB Type C, гніздо прикурювача.
Серед переваг цієї моделі: майже безшумна робота, тиха каньйонна система охолодження, вбудована ручка та колеса, стійкість до холоду (працює при температурі до -20 °C) та керування через додаток. Крім того, Jackery Explorer 3000PRO на 30% легший і менший, ніж інші моделі з аналогічною місткістю.
- Вартість станції Jackery Explorer 3000PRO — від 120 000 грн.
EcoFlow DELTA Pro
Зарядна станція DELTA Pro має вихідну потужність змінного струму 3600 Вт (пікова 7200). Місткість становить 3600 Вт/год, але її також можна збільшити до 25 000 Вт/год, додавши додаткові акумулятори. Добре підходить для домашнього резервного живлення.
Ця модель може заряджатися від джерела змінного струму, сонячної станції або автомобіля. Час заряджання — 2 год. Станція має 4 розетки на 230 В, 2 виходи USB-A та один USB-C. Є можливість дистанційного керування за допомогою пульта DELTA Pro або телефону через додатки EcoFlow. Вага — 45 кг.
Потужність у 3600 Вт можна розширити до 4500 Вт за допомогою технології X-Boost. Також можна об'єднати два пристрої разом, щоб отримати 7200 Вт за допомогою Smart Home Panel.
- Коштує станція EcoFlow DELTA Pro від 139 000 грн.
Bluetti AC500
Номінальна потужність зарядної станції Bluetti AC500 становить 5000 Вт, максимальна — 10000 Вт. Місткість акумулятора — 3072 Вт/год. У комплекті також йде додатковий акумулятор Bluetti B300S. Станція здатна живити газовий котел, холодильник, мікрохвильову піч та інші пристрої.
Станція заряджається від мережі, автомобільного прикурювача та сонячної батареї. Вага станції — 66.1 кг. Вихідні роз'єми: 2 USB Type-A, три USB Type-C, 3 прикурювачі, 6 розеток на 220V і 1 USB-A.
Заявлені переваги цієї моделі: швидка зарядка, бездротова зарядка, ручки, ліхтарик, управління зі смартфона, функція ДБЖ.
- Купити станцію Bluetti AC500 в Україні можна за ціною від 135 000 грн.
Нагадаємо, в Україні почали продавати великі зарядні станції нового покоління EcoFlow DELTA Pro Ultra місткістю 6 000 Вт/год. Це найпотужніша зарядна станція від EcoFlow, яка може запустити практично будь-який електричний пристрій, включно з кондиціонером та індукційною плитою.
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