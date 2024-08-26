Забезпечать світлом великий будинок: топ 3 потужні зарядні станції на випадок блекауту

Потужна зарядна станція може живити більшість домашніх приладів, зокрема газовий котел, холодильник і мікрохвильову піч.

Related video

Експерти прогнозують, що взимку в Україні можуть знову запровадити віялові відключення світла, тож українцям радять підготуватися та придбати альтернативні джерела живлення. Фокус підібрав топ 3 потужні зарядні станції, якими можна живити великий будинок.

Jackery Explorer 3000PRO

Зарядна станція Jackery Explorer 3000PRO Фото: Jackery

Зарядна станція Jackery Explorer 3000PRO має потужність 3000 Вт (пікова потужність — 5000 Вт) і місткість батареї 3024 Вт/год. Вона здатна заряджати 99% пристроїв протягом тривалого часу, зокрема побутову техніку, телефони, навушники, ноутбуки, фотоапарати та багато іншого.

Пристрій повністю заряджається від розетки за 1,8 год, а від сонця (6 сонячних панелей SolarSaga 200W) за 3-4 год. Також може заряджатися від автомобіля. Вага — 29 кілограмів. Вихідні інтерфейси: 3 розетки на 230 В, USB Type A, USB Type C, гніздо прикурювача.

Серед переваг цієї моделі: майже безшумна робота, тиха каньйонна система охолодження, вбудована ручка та колеса, стійкість до холоду (працює при температурі до -20 °C) та керування через додаток. Крім того, Jackery Explorer 3000PRO на 30% легший і менший, ніж інші моделі з аналогічною місткістю.

Вартість станції Jackery Explorer 3000PRO — від 120 000 грн.

EcoFlow DELTA Pro

Зарядна станція EcoFlow DELTA Pro Фото: EcoFlow

Зарядна станція DELTA Pro має вихідну потужність змінного струму 3600 Вт (пікова 7200). Місткість становить 3600 Вт/год, але її також можна збільшити до 25 000 Вт/год, додавши додаткові акумулятори. Добре підходить для домашнього резервного живлення.

Ця модель може заряджатися від джерела змінного струму, сонячної станції або автомобіля. Час заряджання — 2 год. Станція має 4 розетки на 230 В, 2 виходи USB-A та один USB-C. Є можливість дистанційного керування за допомогою пульта DELTA Pro або телефону через додатки EcoFlow. Вага — 45 кг.

Потужність у 3600 Вт можна розширити до 4500 Вт за допомогою технології X-Boost. Також можна об'єднати два пристрої разом, щоб отримати 7200 Вт за допомогою Smart Home Panel.

Коштує станція EcoFlow DELTA Pro від 139 000 грн.

Bluetti AC500

Зарядна станція Bluetti AC500 Фото: Bluetti

Номінальна потужність зарядної станції Bluetti AC500 становить 5000 Вт, максимальна — 10000 Вт. Місткість акумулятора — 3072 Вт/год. У комплекті також йде додатковий акумулятор Bluetti B300S. Станція здатна живити газовий котел, холодильник, мікрохвильову піч та інші пристрої.

Станція заряджається від мережі, автомобільного прикурювача та сонячної батареї. Вага станції — 66.1 кг. Вихідні роз'єми: 2 USB Type-A, три USB Type-C, 3 прикурювачі, 6 розеток на 220V і 1 USB-A.

Заявлені переваги цієї моделі: швидка зарядка, бездротова зарядка, ручки, ліхтарик, управління зі смартфона, функція ДБЖ.

Купити станцію Bluetti AC500 в Україні можна за ціною від 135 000 грн.

Нагадаємо, в Україні почали продавати великі зарядні станції нового покоління EcoFlow DELTA Pro Ultra місткістю 6 000 Вт/год. Це найпотужніша зарядна станція від EcoFlow, яка може запустити практично будь-який електричний пристрій, включно з кондиціонером та індукційною плитою.

Також повідомлялося, які є альтернативи популярним зарядним станціям EcoFlow і Bluetti з гарним співвідношенням ціни та якості.