Хватит на 17 лет: Bluetti представила мощную зарядную станцию Elite 200 V2 (фото, видео)
Портативная зарядная станция Bluetti Elite 200 V2 имеет выходную мощность 2600 Вт и способна выдержать более 6000 циклов зарядки.
Компания Bluetti представила портативную зарядную станцию Elite 200 V2 мощностью 2 кВт*ч, предназначенную для резервного питания дома и активного отдыха. Об этом пишет портал New Atlas.
Сообщается, что Elite 200 V2 имеет выходную мощность 2600 Вт, что позволяет запускать такие бытовые приборы, как холодильники, светильники, маршрутизаторы и микроволновые печи. Аккумулятор емкостью 2073,6 Вт*ч может обеспечить работу холодильника мощностью 100 Вт на 16,8 часа.
Для питания мощных устройств необходимо активировать режим Power Lifting, чтобы получить доступ к мощности до 3900 Вт. Это позволит запустить плиту, фен и друге бытовые приборы с высоким спросом.
Bluetti также позиционирует Elite 200 V2, как зарядную станцию для любителей кемпинга и активного отдыха. С ее помощью туристы могут заряжать обогреватели, кофеварки, мобильные телефоны, аккумуляторы для камер и прочие гаджеты.
По словам производителя, станция может выдержать более 6000 циклов зарядки. Это значит, что ее можно использовать ежедневно в течение 17 лет, что в 12 раз больше типичного отраслевого стандарта.
Благодаря Turbo-технологии Bluetti, Elite 200 V2 заряжается до 80% всего за 50 минут при одновременном подключении к сети и солнечным панелям. Также есть автомобильное зарядное устройство на 560 Вт, позволяющее зарядить станцию за 4.2 часа во время поездок.
Технология шумоподавления делает Elite 200 V2 очень тихой — она работает на уровне всего 16 дБ. Кроме того, если владелец случайно оставит станцию включенной на ночь с активным AC/DC, она сохранит 94% своего заряда, значительно превосходя конкурентов, которые обычно сохраняют только 81%
Напомним, компания Bluetti представила новые портативные зарядные станции Handsfree Backpack Power Stations в двух версиях, которые, в частности могут генерировать энергию от солнца.
Также сообщалось, что обозреватель техники Джон Веласко протестировал шляпу EcoFlow Power Hat, пытаясь зарядить от нее свой смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.