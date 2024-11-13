Хватит на 17 лет: Bluetti представила мощную зарядную станцию Elite 200 V2 (фото, видео)

Портативная зарядная станция Bluetti Elite 200 V2 имеет выходную мощность 2600 Вт и способна выдержать более 6000 циклов зарядки.

Компания Bluetti представила портативную зарядную станцию Elite 200 V2 мощностью 2 кВт*ч, предназначенную для резервного питания дома и активного отдыха. Об этом пишет портал New Atlas.

BLUETTI Elite 200 V2

Сообщается, что Elite 200 V2 имеет выходную мощность 2600 Вт, что позволяет запускать такие бытовые приборы, как холодильники, светильники, маршрутизаторы и микроволновые печи. Аккумулятор емкостью 2073,6 Вт*ч может обеспечить работу холодильника мощностью 100 Вт на 16,8 часа.

Bluetti Elite 200 V2 Фото: Bluetti

Для питания мощных устройств необходимо активировать режим Power Lifting, чтобы получить доступ к мощности до 3900 Вт. Это позволит запустить плиту, фен и друге бытовые приборы с высоким спросом.

Bluetti также позиционирует Elite 200 V2, как зарядную станцию для любителей кемпинга и активного отдыха. С ее помощью туристы могут заряжать обогреватели, кофеварки, мобильные телефоны, аккумуляторы для камер и прочие гаджеты.

Bluetti Elite 200 V2 Фото: Bluetti

По словам производителя, станция может выдержать более 6000 циклов зарядки. Это значит, что ее можно использовать ежедневно в течение 17 лет, что в 12 раз больше типичного отраслевого стандарта.

Благодаря Turbo-технологии Bluetti, Elite 200 V2 заряжается до 80% всего за 50 минут при одновременном подключении к сети и солнечным панелям. Также есть автомобильное зарядное устройство на 560 Вт, позволяющее зарядить станцию за 4.2 часа во время поездок.

Bluetti Elite 200 V2 Фото: Bluetti

Технология шумоподавления делает Elite 200 V2 очень тихой — она работает на уровне всего 16 дБ. Кроме того, если владелец случайно оставит станцию включенной на ночь с активным AC/DC, она сохранит 94% своего заряда, значительно превосходя конкурентов, которые обычно сохраняют только 81%

Напомним, компания Bluetti представила новые портативные зарядные станции Handsfree Backpack Power Stations в двух версиях, которые, в частности могут генерировать энергию от солнца.

Также сообщалось, что обозреватель техники Джон Веласко протестировал шляпу EcoFlow Power Hat, пытаясь зарядить от нее свой смартфон Samsung Galaxy S24 Plus.