Лучшие портативные зарядные станции 2025 года: какие модели можно купить уже сейчас (видео)

В подборке — Jackery 4000, Bluetti Handsfree 2, EcoFlow Delta Pro Ultra, DJI Power 1000, Anker Solix C800 Plus, EcoFlow River 2, Bluetti AC60P, Bluetti AC240, Ecoflow Delta Max 2000.

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Эти зарядные станции не только доступны, но и подарят завидную мощность и долгосрочную работу. Подборку создало издание ZDNet.

Jackery 4000

Компания Jackery представила новую электростанцию ​​Explorer 2000 Plus, которую можно масштабировать от одного блока до массива батарей (солнечных панелей), чтобы обеспечивать дом электроэнергией в течение двух недель.

Технические характеристики:

Емкость: 4085,6 Вт*ч

Мощность: 3000 Вт/6000 Вт пиковая

Подключение: 10 портов

Bluetti Handsfree 2

Электростанции находят свое место в домах, автофургонах, автомобилях, грузовиках и даже палатках, и являются идеальным способом транспортировки переменного тока в места, где нет удобной розетки. Но до сих пор транспортировка подразумевала их катку или переноску с помощью встроенной ручки. Это нормально для небольших расстояний, но неудобно, если нужно перевезти электростанцию ​​на большее расстояние. Данное устройство довольно легкое, так что проблем с "логистикой" не возникнет.

Технические характеристики:

Тонкий форм-фактор, подходит для рюкзака

Выходная мощность: 700 Вт

EcoFlow Delta Pro Ultra

Эта универсальная электростанция разработана для удовлетворения всех энергетических потребностей. Она также подойдет, если нужен резервный источник питания для чрезвычайных ситуаций или если есть желание сэкономить немного денег на счетах за электроэнергию.

Технические характеристики:

Емкость: 6144 Вт*ч

Мощность: 7200 Вт

Вес: 31 кг

Возможности подключения: 11 портов

DJI Power 1000

Интерфейс Power 1000 прост, содержит всего несколько кнопок и переключателей, а также ЖК-дисплей. Он позволяет избежать путаницы с маленькими, трудно идентифицируемыми кнопками или необходимости использования приложения для запуска основных функций.

Технические характеристики:

Емкость: 1024 Вт*ч

Мощность: 2200 Вт

Вес: 13 кг

Подключение: 8 портов

Anker Solix C800 Plus

Solix C800 Plus располагает батареями LiFePO4, которые могут хранить 768 Вт*ч энергии. Плюс, у устройства 10 портов, готовых зарядить все гаджеты. Станция обещает много мощности, не создавая проблем при переноске.

Технические характеристики:

Емкость : 768 Вт·ч

Мощность: 1200 Вт/1600 Вт (пиковая)

Вес: 10,8 кг

Подключение: 8 розеток

EcoFlow River 2

EcoFlow River 2 прочная и надежная электростанция, идеально подходит для тех случаев, когда нужна мощность, но не нужно ее слишком много.

Технические характеристики

Емкость: 256 Вт*ч

Мощность: 300 Вт/600 Вт пиковая

Вес: 3,5 кг

Подключение: 6 розеток

Bluetti AC60P

На передней панели устройства расположены большинство портов, мягко светящиеся кнопки включения устройства и управления выходами переменного и постоянного тока, а также яркий, многофункциональный, легко читаемый дисплей, на котором сразу отображается вся важная информация. Беспроводной зарядный коврик сверху также обеспечивает дополнительную гибкость.

Технические характеристики Bluetti AC60P

Емкость: 504 Вт*ч

Мощность: 600 Вт/1200 Вт пиковая

Вес: 9 кг

Подключение: 7 розеток

Bluetti AC240

Большинство портов у AC240 расположены на передней панели: три кнопки для управления выходами переменного тока, постоянного тока и USB, а также яркий, многофункциональный дисплей, на котором важная информация отображается мгновенно.

Технические характеристики

Емкость: 1536 Вт*ч

Мощность: 2400 Вт/3600 Вт пиковая

Вес: 32 кг

Подключение: 9 розеток

Ecoflow Delta Max 2000

При зарядке от стандартной розетки заряд батареи от нуля до 80% происходит всего за 65 минут, а полная зарядка может быть сделана менее чем за 2 ч. Одна из особенностей — это ручки на обоих концах. Они напоминают ручки на ящиках с боеприпасами, и они отлично подходят, когда нужно тащить около 22 кг.

Технические характеристики

Емкость: 2016 Вт*ч

Мощность: 2400 Вт/3000 Вт пиковая

Подключение: 13 розеток

Напомним, ранее в Украине начали продавать мощные зарядные станции нового поколения EcoFlow Delta Pro Ultra, способные запустить практически любое электрическое устройство,

В свою очередь компания Bluetti недавно представила портативную зарядную станцию Elite 200 V2 мощностью 2 КВт*ч, предназначенную для резервного питания дома и активного отдыха.