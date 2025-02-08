Україну накриють морози до -14: синоптики розповіли, де буде найхолодніше (фото)

Антициклон Elvira принесе в Україну сильне похолодання. Погоду на вихідних і наступному тижні визначить поле високого атмосферного тиску та арктичне повітря, розповіла синоптикиня Наталя Птуха.

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В Україну скоро прийдуть морози місцями до -14 градусів. Причина похолодання полягає в антициклоні Elvira, розповіла синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталя Птуха виданню "Факти".

Погоду в Україні визначить поле високого тиску та арктичне повітря. Очікується досить потужний антициклон — такий рівень атмосферного тиску буває не часто, уточнила фахівчиня.

У Криму можливий невеликий сніг

За прогнозами Птухи, опадів не передбачається, лише в Криму можливий невеликий сніг. Нічна температура повітря в Україні впаде до -10 градусів, найхолодніше буде в Карпатах — від -7 до -14 градусів. Удень там потеплішає від -6 до 0 градусів.

Середня денна температура повітря, за даними Птухи, становитиме від -4 до +1 градуса. При цьому з 11 до 12 лютого також збережеться холодна погода від -4 до -10 градусів. У західних і південних областях можливе потепління до +3°С.

Кардинальних змін погодних умов до кінця наступного тижня чекати не варто. Температура може підвищитися лише на пару градусів, додає синоптик.

Синоптик Ігор Кибальчич також прогнозує похолодання: Україна опиниться на південній периферії антициклону Elvira з переважаючими східними вітрами. На вихідних 8 і 9 лютого в західних областях України утримається погода без опадів, а в центральних і східних регіонах очікується малохмарна погода, без опадів.

Нагадаємо, синоптики прогнозували в найближчі п'ять днів у Києві та області аномально високий атмосферний тиск. Також варто очікувати посилення морозів.

Фокус писав про рекордні снігопади в Японії. Через погодну аномалію довелося закривати аеропорти, а в залізничному сполученні спостерігалися перебої.