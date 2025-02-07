Аномальний тиск: синоптики дали несподіваний прогноз погоди в Києві та області (фото)

Фахівці "Укргідрометцентру" радять налаштуватися на морозну погоду, від якої вже відвикли за теплу зиму. Вночі стовпчики термометра можуть впасти до -10 градусів.

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Найближчі п'ять днів у Києві та області очікується аномально високий атмосферний тиск. Водночас посиляться морози вночі та сила вітру, повідомили фахівці Українського гідрометцентру.

Метеозалежним українцям рекомендують враховувати реакцію організму на підвищений атмосферний тиск. У регіоні опадів у зазначені дні не передбачається. Синоптики радять налаштуватися на прохолодну погоду, від якої українці встигли відвикнути за цю зиму.

Температура повітря сильно залежатиме від хмарності

Морози прийдуть разом із північно-східними потоками холодного повітря з Арктики. В Укргідрометцентрі також зазначили, що лютий поводиться "досить лагідно" як для останнього місяця зими.

Температура повітря значно залежатиме від хмарності. Очікується ясніша погода, тому вночі стовпчики термометра можуть впасти до -5°...-10°. Вдень буде тепліше, в межах невеликих мінусів. Відчуття холоду посилить північно-східний вітер.

Рятувальники регіону попередили про небезпеку ожеледиці на дорогах.

"Утеплюємося, запасаємося гарячим чаєм і теплими ковдрами. Якщо підете на вулицю — не забувайте про шарфики та рукавички", — зазначили в ДСНС.

Фокус раніше писав про погоду в Україні наступного тижня. Погода в основному залишиться морозною завдяки антициклону.

"Укргідрометцентр" повідомляв, що похолодання в Центральній Європі спричинене штормом "Еовін". Потужний циклон сформувався над Атлантикою.