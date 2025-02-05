Погода снова изменится: вместо снега в Украину придут морозы и облачность

Не успели украинцы насладиться снежной погодой, как она изменится. Уже к концу недели снова станет сухо, но при этом холодно.

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В Украине снова ожидается смена погоды, после снега и морозов будет нулевая температура без осадков, а затем — новая волна похолодания. Более подробным прогнозом погоды в интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Сейчас погоду в Украине продолжает определять холодный воздух арктического происхождения, он доходит до нас из северных широт. Но несмотря на то, что у нас поле повышенного атмосферного давления, над нашей территорией образуется много облаков, поэтому в большинстве областей ожидаем небольшой снег", — пояснила она.

Прогноз погоды на конец рабочей недели

Высотный циклон к востоку от Украины обеспечивает облачность и небольшой снег. Эти облака защищают регионы от ощутимого похолодания. 5 и 6 февраля днем столбики термометров будут фиксировать до нуля, но перед выходными циклон отступит.

Прогноз погоды на 6 февраля Фото: Укргидрометцентр

На Закарпатье в ближайшие дни может быть до +5 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах — ночью от -5 до -11, а днем от нуля до -5.

В пятницу же будет преобладать поле повышенного давления, поэтому ожидается погода без осадков. На дорогах местами возможна гололедица. Ночью температура опустится до 1-7 градусов мороза, а днем будет колебаться около нуля — от -3 до +3.

Прогноз погоды на 7 февраля Фото: Укргидрометцентр

Сейчас в Карпатах лежит снег, и он будет держаться благодаря морозу. В других регионах большого снега не предвидится.

"Итак, как видите, никаких страшных морозов нет", — подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды на выходные

В субботу, по прогнозу Укргидрометцентра, будет переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров будут фиксировать до -6 градусов, а днем — около нуля или небольшой плюс.

Прогноз погоды на 8 февраля Фото: Укргидрометцентр

Воскресенье также не порадует солнцем или снегом. Погода будет похожей, но температура — ниже. На востоке ночью будет до 8 мороза, на севере, в центре и на западе — до 6, а на юге — до 5. Днем воздух в регионах прогреется до показателей около нуля. Теплее всего будет на Закарпатье — +6 градусов, а холоднее всего будет в восточных областях — -3.

Прогноз погоды на 9 февраля Фото: Укргидрометцентр

Начало следующей недели будет морозным

Следующая неделя начнется с сухой и морозной погоды. 10 февраля ночью столбики термометров будут фиксировать от -3 до -9 градусов, в Карпатах — от -7 до -12. Днем температура будет колебаться между 3 градусами тепла и мороза. Теплее будет только на Закарпатье — от +2 до +7.

Прогноз погоды на 10 февраля Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Госпродпотребслужбе сообщили, что в Украину завезли более 800 килограммов опасных кабачков. Партию овощей с превышенным содержанием нитратов уничтожили под Киевом.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун рассказал о демографической ситуации в Украине и спрогнозировал, что изменится после завершения войны.