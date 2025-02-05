Погода знову зміниться: замість снігу в Україну прийдуть морози й хмарність

Не встигли українці насолодитися сніжною погодою, як вона зміниться. Вже до кінця тижня знову стане сухо, але при цьому холодно.

Related video

В Україні знову очікується зміна погоди, після снігу й морозів буде нульова температура без опадів, а потім — нова хвиля похолодання. Детальнішим прогнозом погоди в інтерв’ю OBOZ.UA поділилась синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

"Зараз погоду в Україні продовжує визначати холодне повітря арктичного походження, воно доходить до нас із північних широт. Але попри те, що у нас поле підвищеного атмосферного тиску, над нашою територією утворюється багато хмар, тому в більшості областей очікуємо на невеликий сніг", — пояснила вона.

Прогноз погоди на кінець робочого тижня

Висотний циклон на схід від України забезпечує хмарність й невеликий сніг. Ці хмари захищають регіони від відчутного похолодання. 5 і 6 лютого вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть до нуля, але перед вихідними циклон відступить.

Прогноз погоди на 6 лютого Фото: Укргідрометцентр

На Закарпатті найближчими днями може бути до +5 градусів. Найхолодніше буде в Карпатах — вночі від -5 до -11, а вдень від нуля до -5.

У п’ятницю ж переважатиме поле підвищеного тиску, тому очікується погода без опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вночі температура опуститься до 1-7 градусів морозу, а вдень коливатиметься близько нуля — від -3 до +3.

Прогноз погоди на 7 лютого Фото: Укргідрометцентр

Зараз у Карпатах лежить сніг, і він триматиметься завдяки морозу. В інших регіонах великого снігу не передбачається.

"Отже, як бачите, жодних страшних морозів немає", — підкреслила синоптикиня.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу, за прогнозом Укргідрометцентру, буде мінлива хмарність без опадів. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть до -6 градусів, а вдень — близько нуля або невеликий плюс.

Прогноз погоди на 8 лютого Фото: Укргідрометцентр

Неділя також не порадує сонцем або снігом. Погода буде схожою, але температура — нижчою. На сході вночі буде до 8 морозу, на півночі, в центрі й на заході — до 6, а на півдні — до 5. Вдень повітря у регіонах прогріється до показників близько нуля. Найтепліше буде на Закарпатті — +6 градусів, а найхолодніше буде у східних областях — -3.

Прогноз погоди на 9 лютого Фото: Укргідрометцентр

Початок наступного тижня буде морозним

Наступний тиждень почнеться з сухої й морозної погоди. 10 лютого вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від -3 до -9 градусів, у Карпатах — від -7 до -12. Вдень температура коливатиметься між 3 градусами тепла і морозу. Тепліше буде лише на Закарпатті — від +2 до +7.

Прогноз погоди на 10 лютого Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі повідомили, що в Україну завезли понад 800 кілограмів небезпечних кабачків. Партію овочів з перевищеним вмістом нітратів знищили під Києвом.

Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун розповів про демографічну ситуацію в Україні й спрогнозував, що зміниться після завершення війни.