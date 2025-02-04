Руйнівний шторм "Еовін" приніс похолодання: в Україні засніжить (карта)

Синоптики спрогнозували, якою буде погода 4 лютого. Стовпчики термометрів фіксуватимуть мороз навіть вдень, у регіонах пройде сніг.

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4 лютого в Україні очікується довгоочікувана зимова погода. У деяких регіонах сніжитиме. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 4 лютого

Вівторок має бути хмарним. Місцями в Україні пройде невеликий сніг. Сухо буде у на крайньому заході. У південно-східних та східних областях можлива подекуди ожеледиця на дорогах.

Вітер буде північно-західним, його швидкість сягатиме 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від -3 до +2 градусів, морозніше буде лише в Карпатах — від нуля до 5 морозу.

Прогноз погоди на 4 лютого Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У Києві й області також 4 лютого буде хмарно, місцями пройде невеликий сніг. Вітер також буде помірним. Вдень стовпчики термометрів у регіоні фіксуватимуть від -3 до +2 градусів. В самій столиці буде близько нуля.

Винуватець похолодання — "Еовін"

Раніше в Укргідрометцентрі інформували, що похолодання в Центральній Європі спричинив шторм "Еовін". Йдеться про потужний середньоширотний циклон, який сформувався над Атлантикою внаслідок інтенсивного бароклінічного процесу.

"Еовін" швидко заглиблювався через потужну струменеву течію та високу температуру океану, досягнувши центрального тиску 940-945 гПа. Швидкість вітру сягала 183 км/год, шторм спричинив масові руйнування і перебої зі світлом у Великій Британії та Ірландії. У прибережних районах через хвилі 9-12 метрів сталися підтоплення. Також циклон суттєво вплинув на атмосферну циркуляцію.

Нагадаємо, у Маріупольській міській раді повідомили, що вже 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря забруднено мазутом. Концентрована пляма нафтопродуктів рухається в напрямку міста.

У ДПСУ попередили, що в Україні діють шахраї, які розсилають громадянам фейкові листи від порталу "Дія". У ЦПД наголосили, що не слід переходити за посиланнями й ділитись особистими даними.