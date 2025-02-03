Українцям розсилають фейкові листи про податкове відшкодування нібито від "Дії": що не так

Громадянам пропонують перейти за посиланням у листі та ввести свої особисті дані. У Центрі протидії дезінформації попередили, що шахраї можуть отримати доступ до банківського акаунту і можливість вивести коштів.

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В Україні активізувалися шахраї, які розсилають громадянам підроблені листи від імені порталу "Дія". Зловмисники обіцяють отримання "щорічного податкового відшкодування", а насправді викрадають дані банківських карток і привласнюють гроші жертв. Про це попередили у Державній податковій службі.

Як працює схема шахрайства?

У листах аферисти пропонують перейти за посиланням, яке веде на фальшиву сторінку, що імітує портал ID.GOV.UA. Там вони розміщують інформацію про нібито "податкове відшкодування" та пропонують пройти ідентифікацію.

Жертвам необхідно ввести:

номер мобільного телефону;

ПІБ;

реквізити банківської картки (номер, термін дії, CVV-код).

Фото: Державна податкова служба

У Центрі протидії дезінформації радять у жодному разі не переходити за посиланнями та не вводити свої особисті дані.

Отримана інформація може бути використана шахраями для:

прив’язки акаунта жертви до нового пристрою;

авторизації у банківському акаунті та виведення коштів.

Податкове відшкодування в Україні: як це працює

Щороку до 31 грудня українці можуть скористатися правом на податкову знижку за попередній рік. Це означає, що частина витрачених коштів на певні категорії послуг може бути компенсована державою у вигляді повернення частини сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Для оформлення податкової знижки необхідно подати декларацію про доходи за минулий рік. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет платника податків, використовуючи електронний підпис або BankID. У декларації слід заповнити додаток Ф3, який містить розрахунок суми повернення.

Наприклад, якщо у 2023 році громадянин сплатив 20 тис. грн за навчання у вищому навчальному закладі, у 2024 році він може повернути 18% від цієї суми, тобто 3600 грн. Це також стосується оплати навчання дітей, включаючи приватні дитячі садки та школи.

Відповідно до Податкового кодексу України (п. 3 ст. 166), податкова знижка може бути отримана на такі витрати:

виплати за іпотечним кредитом;

благодійні внески (до 4% річного доходу);

витрати на навчання (дошкільна, шкільна, професійно-технічна та вища освіта);

медичні послуги (визначений перелік);

страхові внески за договором страхування життя;

послуги допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей;

встановлення газового обладнання на авто;

оренда житла для внутрішньо переміщених осіб;

інвестиції в акції резидентів "Дія.Сіті".

Нагадаємо, 3 лютого народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що на електронні адреси українців приходять листи нібито від ТЦК та СП, які містять PDF-файл, що інфікує техніку вірусами.

19 грудня 2024 року російські хакери здійснили кібератаку на державні реєстри Мін'юсту.